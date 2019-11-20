Что известно о бывшем ректоре АГМУ Игоре Салдане

Новости 20.11.2019 16:10 283

В среду, 20 ноября, стало известно об отставке с поста ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана. "Политсибру" решил вспомнить основные вехи биографии экс-руководителя вуза. Стоит напомнить, что большую часть карьеры Салдан проработал на посту руководителя регионального Роспотребнадзора.

Игорь Салдан родился в Омске 30 марта 1960 года. Имеет три высших образования. В 1983 году окончил Омский государственный медицинский институт и получил специальность "санитарный врач". В 1999 году завершил обучение в Сибирской академии госслужбы в Новосибирске и получил специальность "менеджер государственного и муниципального управления". Также получил имеет специальность «менеджер-экономист», которую получил в 2000 году, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

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Кроме того, Салдан является доктором медицинских наук и имеет звание «профессор».

Что касается карьеры, то начинал он с Барнаульской дезинфекционной станции. Здесь прошел путь от врача-эпидемиолога до главврача. Позднее он перешел на работу в Центр госсанэпиднадзора в Алтайском крае, где стал сначала главврачем, а затем главным государственным санитарным врачом по региону.

Некоторое время спустя, в 2005 году, он стал главным санврачом в региональном управлении Роспотребнадзора, параллельно совмещая работу с преподавательской деятельностью. В АГМУ он стал заведующим кафедрой гигиены и основ экологии человека. Позднее, в 2014 году, при поддержке краевых властей выдвинулся на пост ректора университета. АГМУ Салдан возглавил летом того же года, выиграв выборы. До последнего времени претендовал на то, чтобы сохранить данное кресло за собой еще на пять лет, выдвинувшись на второй срок весной 2019 года.

С октября находился в должности исполняющего обязанности из-за истечения срока трудового контракта.

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Обладает рядом наград и грамот от правительства Алтайского края, АКЗС, администрации Барнаула и АГМУ. Также отмечен благодарностью президента России.

Игорь Салдан в бытность руководителем медвуза отметился рядом скандалов, в числе которых - затяжной конфликт с преподавательским составом. Осенью 2016 года его обвинили в уничтожении науки в крае. С таким заявлением выступил заведующий кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО Владимир Куликов, кафедра которого была закрыта. Спустя месяц того же года вышла передача «Человек и Закон», в которой рассуждали о самоуправстве руководства вузов в регионах России. В качестве примера привели и Игоря Салдана.

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Стоит напомнить, что несколько лет назад против Салдана составили петицию студенты вуза. Документ был размещен на портале change.org и собрал несколько тысяч подписей.

Последняя резонансная история произошла в связи увольнением кандидата на пост ректора АГМУ профессора кафедры психиатрии и неврологии Ирины Шереметьевой. Это случилось летом 2019 года. Данное обстоятельство, впрочем, не помешало Шереметьевой остаться в числе претендентов на кресло ректора. Более того, именно на нее пал выбор Минздрава при назначении врио руководителя вуза.