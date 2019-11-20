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Минздрав досрочно прекратил полномочия ректора АГМУ Игоря Салдана

Новости
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Минздрав России 20 ноября расторг трудовое соглашение с ректором Алтайского медуниверситета Игорем Салданом. Представители министерства сегодня прибыли в Барнаул с соответствующими документами. Напомним, именно Минздрав является учредителем АГМУ.

Трудовой договор с Салданом расторгнут на основании ч. 2 ст. 278 Трудового кодекса. Причины такого решения пока неизвестны. Как рассказала "Политсибру" кандидат в ректоры АГМУ Ирина Шереметьева, уволенная из вуза летом, согласно приказу, подписанному министром Вероникой Скворцовой, с 21 ноября и.о. ректора медуниверситета становится Шереметьева.

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Добавим, в ближайшее время в вузе должны были пройти выборы ректора. На должность руководителя вуза претендовали Игорь Салдан, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина.

Все они должны были отправиться на собеседование в Москву еще в первой половине года. Однако дата заседания аттестационной комиссии Минздрава до сих пор не определена.

В связи с последними событиями выборы могут быть смещены на следующий год. Впрочем, бывший ректор Игорь Салдан имеет полное право в них участвовать, так его кандидатуру ранее согласовал Ученый совет АГМУ и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Любопытно, что уже бывший ректор меда как раз возглавляет последний орган.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (6)

1000

голодный первокурсник меда

наконец-то!

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Гость

Столько лет борьбы, столько крови пролилось, и вот мы дождались этого дня! слава богу!

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Коллектив АГМУ

Уже налетели вороны. Ну ничего, Игорь Петрович, знайте, что у вас есть много преданных коллег и студентов, которые всегда будут помнить вас как самого лучшего ректора!

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Гость
Коллектив АГМУ, полетят скоро головы ваши. И схемы скоро ваши все вскроются. Под вашими креслами уже земля горит!
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Гость
Гость, чьи головы полетят, мы еще посмотрим. Одна уже полетела!
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Гость

вот так вот

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