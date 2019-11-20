Минздрав досрочно прекратил полномочия ректора АГМУ Игоря Салдана

Новости 20.11.2019 12:35 1957

Минздрав России 20 ноября расторг трудовое соглашение с ректором Алтайского медуниверситета Игорем Салданом. Представители министерства сегодня прибыли в Барнаул с соответствующими документами. Напомним, именно Минздрав является учредителем АГМУ.

Трудовой договор с Салданом расторгнут на основании ч. 2 ст. 278 Трудового кодекса. Причины такого решения пока неизвестны. Как рассказала "Политсибру" кандидат в ректоры АГМУ Ирина Шереметьева, уволенная из вуза летом, согласно приказу, подписанному министром Вероникой Скворцовой, с 21 ноября и.о. ректора медуниверситета становится Шереметьева.

Подковерные игры. Стало известно, кто поборется за пост ректора АГМУ Новости 05.04.2019 13:08 Всего документы подали 5 человек 2059

Добавим, в ближайшее время в вузе должны были пройти выборы ректора. На должность руководителя вуза претендовали Игорь Салдан, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина.

Все они должны были отправиться на собеседование в Москву еще в первой половине года. Однако дата заседания аттестационной комиссии Минздрава до сих пор не определена.

В связи с последними событиями выборы могут быть смещены на следующий год. Впрочем, бывший ректор Игорь Салдан имеет полное право в них участвовать, так его кандидатуру ранее согласовал Ученый совет АГМУ и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Любопытно, что уже бывший ректор меда как раз возглавляет последний орган.