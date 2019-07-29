«Мне сегодня легче говорить»: ректор АГМУ рассказал, как он «купил» Forbes

Новости 13.08.2019 11:20 196

Алтайский медицинский университет продолжает «трясти» от скандалов. Бурное обсуждение в Сети вызвали «затянувшиеся» выборы в вузе, массовые увольнения и петиция против ректора. На днях ректор АГМУ Игорь Салдан впервые за долгое время дал интервью «ТОЛКу».

Информационная атака

Говоря о том, почему он не давал комментарии СМИ, Салдан утверждает, что сегодня ему «легче говорить». Объяснив это тем, что на данный момент есть показатели развития вуза. Он напомнил, что управление АГМУ ему доверили в 2014 году.

«Мне сегодня легче говорить, чем в 2014 году. Потому что в 2014 году у меня бы спросили: А что ты сделал? Сегодня есть показатели развития вуза за четыре года, которые говорят сами за себя. И та же поликлиника, о которой говорили, что ее хочет Салдан забрать в частные руки, сегодня развивается и является вузовской, а не находится под контролем других лиц.

Про меня говорят – изворовался. Но, наверное, за четыре года уже нашли бы. Нас постоянно проверяют. Бытует мнение, что «если нет врага, надо его создать», - отметил Салдан.

Ректор ответил на вопрос - почему он закрыт для общения с журналистами. «Не люблю оправдываться. Но могу подписаться под каждым своим словом, показать все документы. У нас прекрасные показатели. При этом говорят, что я все купил. Мы попали в Forbes – говорят, что Салдан купил Forbes. Попали в сотню лучших вузов России – тоже это Салдан купил. Я могу сказать, что если никуда бы не попали, то говорили бы, что вуз плохой».

Салдан согласился с тем, что нажил врагов тем, что помешал кому-то зарабатывать деньги, и началась информационная атака.

«Совершенно верно. Помешал. И сильно помешал. Начались вбросы, что воруют, петиции… Около пяти тысяч подписей. Но вы же знаете, что это такое – за деньги понажимать на кнопочку. И все это знают. Не было там никаких реальных петиций. Более того, посмотрите на эту петицию. Созданная в 2016 году, в 2019-м она дошла до 4500 голосов. Нужно задуматься, сколько реальных людей (10-20?) стоит за этими подписями. Откуда 4,5 тысячи человек знают о том, что происходит в нашем вузе?

Если сложить вместе всех студентов и преподавателей, не наберется этого количества голосов. В этом плане очень наглядная информация, отраженная в таблице, из которой видно, как набирались голоса. Говорят, я выгнал профессоров. Да не выгонял я никого!», - уверяет ректор.

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Про «пачку» увольнений

«Что касается так называемых уволенных профессоров. Мне хочется, чтобы этот материал прочел бывший заведующий кафедрой психиатрии университета, уважаемый профессор Борис Николаевич Пивень (лично для меня он остается большим профессионалом своего дела). Говорили, что я выгнал великого ученого, что у меня был якобы «карманный» ученый совет ректора в 2015 году. Мне даже странно такое слышать.

В ученый совет входят министр здравоохранения края, главный санитарный врач федеральной службы, 12 главврачей больниц, депутаты АКЗС. Какой «карманный» совет? Я пришел 1 октября, а выборные дела на профессора кафедры психиатрии начались весной 2015 года. Как за столь короткий срок, только вдумайтесь, я мог создать «свой» ученый совет? Получилось, что уважаемый профессор Пивень тогда не прошел по конкурсу на ученом совете на должность профессора кафедры и обвинил меня в том, что я подготовил ученый совет. Как я мог такое сделать? Я и коллектива тогда не знал. Пришел из другой службы.

Салдан обратил внимание на то, что есть негласное правило во многих вузах, даже не то чтобы правило, этика определенная, когда надо дать дорогу молодым докторам наук.

«Если профессору 40-50 лет, а завкафедрой 70 лет и он продолжает работать, то когда его ученик станет завкафедрой? Никогда? И вот, собственно, про ту самую «пачку» увольнений. Работали 13 заведующих в возрасте старше 70 лет, мы с ними поговорили, может, дать дорогу молодым – своим же ученикам? Они поддержали эту инициативу, написали заявления по собственному желанию и остались в вузе на должности профессоров. При этом мной было принято решение этим заслуженным профессорам сохранить заработную плату заведующего, кабинеты и все регалии. А кафедры возглавили их молодые талантливые ученики. В вузе произошла преемственность поколений».

"Возвращаясь к профессору Пивню – получилась очень некрасивая ситуация. Шереметьева, будучи членом ученого совета, «расчистила себе дорогу» на кафедре, убрав заслуженного профессора путем голосования. Ранее он вместе с другими заведующими кафедрами старше 70 лет уступил дорогу своей ученице – Шереметьевой. Она же пошла дальше, не поддержав своего учителя в конкурсе на должность профессора кафедры, и сделала все, чтобы он не получил поддержки ученого совета. И это произошло только на одной кафедре. На всех других ученики поддержали своих заведующих и выбрали их на должность профессоров на ученом совете.

И я говорил Пивню: «Вы глаза откройте. Как мог один Салдан, который пришел полгода назад, заставить ученый совет проголосовать «против» за короткий срок?». И Шереметьева в 2015 году своему учителю «выкопала яму», в которую сама же угодила в 2019 году, когда на выборах завкафедрой психиатрии ученый совет проголосовал против нее (многие члены ученого совета помнят историю про профессора Пивня в 2015 году).

Опережая тему выборов ректора, скажу, что мне все равно, кто идет со мной на выборы ректора – Шереметьева или кто-то другой. Это решать коллективу. И некрасиво поливать грязью коллектив и родной вуз. Вы видели, чтобы я кого-то в СМИ так же обсуждал негативно? А я мог многое сказать", - сообщил собеседник.

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Выборы ректора-2019

Салдан рассказал, что по закону сбор документов для участия в выборах у кандидатов начинается примерно за полгода. Подаются соответствующие документы. Кандидату на пост ректора необходимо иметь четыре сертификата – это требования закона. Три кандидата для получения данных сертификатов учились в течение двух лет в разных университетах России.

Окончательный срок подачи документов был 6 марта. Четвертый кандидат, Шереметьева, с 31 января по 28 февраля училась в АГУ, чтобы получить четыре сертификата. С 8 утра до 18 вечера работала на своем рабочем месте, в течение еще шести часов училась в университете. "Тяжелый, «стахановский» труд! Соответственно, комиссия по выборам ректора усомнилась в подлинности, была проведена проверка, после которой все документы были отправлены в Москву. Пятый кандидат, Вячеслав Лампатов, предоставил всего один сертификат, и его кандидатура по требованию закона была отклонена комиссией", - отметил Салдан.

Что касается публикаций в СМИ, где писали, что Шереметьевой не продлили трудовой договор. Есть протокол проверок соответствующих надзорных органов по увольнению Шереметьевой из вуза. Нарушений законодательства не выявлено. Что произошло: у Шереметьевой заканчивался контракт на заведование кафедрой в июне 2019 года.

«Опережая события, отмечу: у меня не было мыслей не объявлять конкурс на заведование кафедрой психиатрии, чтобы потом не обвиняли в гонениях. Хотя оппоненты готовились к другому развитию событий. Мной был подписан приказ об объявлении конкурса, куда подала документы Шереметьева.

Зачем мне этот скандал, если она идет параллельно со мной на выборы ректора? Зачем мне это? Пусть решает коллектив. Я могу больше сказать, я доволен тем, что коллектив высказал свое мнение. Ученый совет – это почти половина тех, кто голосует на выборах ректора вуза. И, согласитесь, если из голосующих 41 человек сказал «нет» на заведующего кафедрой, то что он скажет такому кандидату на должность ректора?

Она по документам была допущена на голосование на ученом совете. И опять выясняется, что Салдан приказал всему ученому совету ее вычеркнуть», - рассказал действующий ректор АГМУ.

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«Если я пройду на второй срок»

«Если пройду на второй срок, вы, журналисты, наверное, от нас устанете. Нам есть о чем рассказывать и есть чем гордиться. Например, АГМУ – один из немногих вузов в России, который материально поощряет лучших алтайских школьников, набравших при поступлении больше 240 баллов ЕГЭ. Считаю, это положительно влияет на закрепление молодых медицинских кадров в Алтайском крае. Тем более что к нам приезжают поступать абитуриенты из более 20 территорий России с высокими баллами, которые потом останутся работать в нашем регионе», - уверен ректор.

Салдан заявил, что намерен создать наилучшие условия в вузе – для студентов, преподавателей. Усовершенствовать материально-техническую базу, внедрить современное оборудование, повысить качество подготовки студентов на клинических базах, развивать науку и научные школы, совершенствовать студенческие олимпиады, принимать участие практически во всех профильных российских олимпиадах.

«Считаю, что такой университет с таким коллективом выдержит все нападки «доброжелателей» и продолжит поступательное развитие в правильном направлении. Наш университет открыт для всех, приглашают всех желающих работать в нашем любимом медицинском университете», - резюмировал ректор АГМУ.