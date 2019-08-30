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Барнаульские депутаты сохранили свои мандаты после скандала с декларациями

Новости
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Депутаты Барнаульской городской думы, допустившие ошибки при заполнении деклараций, несмотря на решение суда и требование прокуратуры, сохранили свои места в БГД. Решение принято на заседании в пятницу, 30 августа.

Депутатами рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий единороссов Вячеслава Перерядова, Алексея Меркулова, Александра Лисицына, Марата Жумадилова и справоросса Егора Банщикова. Двое последних еще весной расстались с мандатами. Жумадилов переехал в Москву, Банщиков не стал подавать декларацию за 2018 год.

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Любопытно, что в сегодняшнем голосовании принимали участие также и депутаты-штрафники, которые ожидаемо оказались против сложения полномочий, не став воздерживаться.

Всего из 33 депутатов БГД, против лишения мандатов проголосовали 31 человек и двое воздержались. Речь о представителях фракции КПРФ Елене Хрусталевой и Иване Карпове. 

Сразу после процедуры голосования прессу попросили удалиться из зала. В настоящее время представитель барнаульской прокуратуры выступает перед депутатами. Предположительно, ведутся переговоры о недопущении нового судебного иска со стороны надзорного ведомства. Можно допустить, что депутаты настаивают на скором принятии антикоррупционных поправок, которые предусматривают вынесение предупреждения для допустивших ошибки в декларациях.

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Напомним, что суд Центрального района Барнаула 27 марта вынес решение по делу пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год. Судья Мария Овсянникова удовлетворила иск прокуратуры и передала дела депутатов-нарушителей назад в БГД. Осенью 2018 года представительный орган отказался рассматривать данный эпизод и тем более выносить какое-либо наказание.

Позднее депутаты подали апелляцию в Алтайский краевой суд, который приговор оставил без изменения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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