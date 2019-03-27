Краевой суд принял решение по барнаульским депутатам, совершившим ошибки в декларациях

Новости 31.07.2019 18:05 128

Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Барнаула по делу о декларациях депутатов Барнаульской гордумы. Об этом «Политсибру» рассказал Вячеслав Перерядов, входящий в число народных избранников, допустивших ошибки в декларациях о доходах за 2017 год.

«Решение оставлено без изменений. В вышестоящий суд обращаться не планирую», - коротко прокомментировал Перерядов.

Кроме него в списке нарушителей ранее фигурировали Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Между тем, Жумадилов в апреле сдал свой мандат добровольно, мотивировав это переездом в другой город. За ним свой мандат сложил Банщиков, который отказался отказался предоставить декларацию за 2018 год.

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Таким образом, до финального заседания дошли трое депутатов. Прокуратура настаивает на лишении депутатов их мандатов. Надзорное ведомство считает, что это должны сделать в БГД самостоятельно.

В случае, если гордума еще раз не исполнит требования прокуратуры, то надзорное ведомство сможет добиться прекращения депутатских полномочий через суд. Вероятнее всего, будут назначены довыборы по трем округам. Это произойдет уже в следующем году.