Краевой суд принял решение по барнаульским депутатам, совершившим ошибки в декларациях

Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Барнаула по делу о декларациях депутатов Барнаульской гордумы. Об этом «Политсибру» рассказал Вячеслав Перерядов, входящий в число народных избранников, допустивших ошибки в декларациях о доходах за 2017 год.
«Решение оставлено без изменений. В вышестоящий суд обращаться не планирую», - коротко прокомментировал Перерядов.
Кроме него в списке нарушителей ранее фигурировали Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Между тем, Жумадилов в апреле сдал свой мандат добровольно, мотивировав это переездом в другой город. За ним свой мандат сложил Банщиков, который отказался отказался предоставить декларацию за 2018 год.
Окончательно судьбу народных избранников решит гордума
Таким образом, до финального заседания дошли трое депутатов. Прокуратура настаивает на лишении депутатов их мандатов. Надзорное ведомство считает, что это должны сделать в БГД самостоятельно.
В случае, если гордума еще раз не исполнит требования прокуратуры, то надзорное ведомство сможет добиться прекращения депутатских полномочий через суд. Вероятнее всего, будут назначены довыборы по трем округам. Это произойдет уже в следующем году.
Решение о назначении довыборов может принять Барнаульская гордума.