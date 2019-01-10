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Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях

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Суд Центрального района Барнаула 27 марта вынес решение по делу пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год. Теперь судьбу народных избранников должны решить их коллеги по БГД. 

По данным источников "Политсибру", на сегодняшнем заседании судья Мария Овсянникова удовлетворила иск прокуратуры и передала дела депутатов-нарушителей назад в БГД. Осенью 2018 года представительный орган отказался рассматривать данный эпизод и тем более выносить какое-либо наказание.

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Тем не менее в ближайшее время сделать это все-таки придется. Если гордума еще раз "саботирует" требование прокуратуры, надзорное ведомство вправе добиваться прекращения депутатских полномочий уже через суд.

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Таким образом без мандата рискуют остаться Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура. В частности не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

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Напомним, изначально претензии высказывались к 14 депутатам БГД. Затем этот список уменьшился на 9 фамилий.

По данным источников издания, аналогичное решение (о возврате дела в представительный орган власти муниципалитета) сегодня принял и Бийский суд. Здесь изначально в списках нарушителей было 17 человек, затем осталось 7.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: duma-barnaul.ru