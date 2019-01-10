Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях

Новости 27.03.2019 17:33 464

Суд Центрального района Барнаула 27 марта вынес решение по делу пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год. Теперь судьбу народных избранников должны решить их коллеги по БГД.

По данным источников "Политсибру", на сегодняшнем заседании судья Мария Овсянникова удовлетворила иск прокуратуры и передала дела депутатов-нарушителей назад в БГД. Осенью 2018 года представительный орган отказался рассматривать данный эпизод и тем более выносить какое-либо наказание.

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Тем не менее в ближайшее время сделать это все-таки придется. Если гордума еще раз "саботирует" требование прокуратуры, надзорное ведомство вправе добиваться прекращения депутатских полномочий уже через суд.

Таким образом без мандата рискуют остаться Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура. В частности не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

Напомним, изначально претензии высказывались к 14 депутатам БГД. Затем этот список уменьшился на 9 фамилий.

По данным источников издания, аналогичное решение (о возврате дела в представительный орган власти муниципалитета) сегодня принял и Бийский суд. Здесь изначально в списках нарушителей было 17 человек, затем осталось 7.