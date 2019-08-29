Главный барнаульский единоросс объяснил, почему трое депутатов гордумы сохранят свои мандаты

Секретарь Барнаульского отделения «Единой России» Юрий Еремеев сообщил журналистам, что 30 августа депутаты, представляющие "партию власти" в городской думе, проголосуют против сложения полномочий с трех коллег по БГД. Речь идет о Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне.
"Исходя из факта уже вступивших в силу поправок в федеральные законы и определения Алтайского краевого суда, допущенные неточности, которые признаем и мы, и сами депутаты, не относятся к категории «существенных», - обратил внимание собравшихся Еремеев.
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Представительный орган местного самоуправления может самостоятельно выбирать меры ответственности.
Между тем 29 августа на сессии АКЗС в первом чтении будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в региональный закон «О противодействии коррупции в Алтайском крае». В окончательной редакции документ примут в сентябре-октябре. Затем возможно внесение изменений в регламент Барнаульской гордумы, где и будет описана процедура применения мер ответственности к городским депутатам, предоставившим неполные, недостоверные сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Окончательно судьбу народных избранников решит гордума
"Подчеркну, позиция Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»: проголосовать в поддержку наших депутатов, каждый из которых в сентябре 2017 года заручился поддержкой барнаульцев на одномандатных округах. Руководитель фракции в гордуме Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов и Александр Лисицын принесли публичные извинения своим избирателям. Депутаты, равно как и вся фракция, признают допущенные ошибки, однако считать их основанием для прекращения полномочий не мы, не вступивший в силу федеральный закон, не можем", - резюмировал Юрий Еремеев.
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