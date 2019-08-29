Главный барнаульский единоросс объяснил, почему трое депутатов гордумы сохранят свои мандаты

Новости 29.08.2019 7:40 1731

Секретарь Барнаульского отделения «Единой России» Юрий Еремеев сообщил журналистам, что 30 августа депутаты, представляющие "партию власти" в городской думе, проголосуют против сложения полномочий с трех коллег по БГД. Речь идет о Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне.

"Исходя из факта уже вступивших в силу поправок в федеральные законы и определения Алтайского краевого суда, допущенные неточности, которые признаем и мы, и сами депутаты, не относятся к категории «существенных», - обратил внимание собравшихся Еремеев.

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К таким депутатам может быть применено предупреждение; освобождение от должности; освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе; запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочий представительного органа.

Представительный орган местного самоуправления может самостоятельно выбирать меры ответственности.

Между тем 29 августа на сессии АКЗС в первом чтении будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в региональный закон «О противодействии коррупции в Алтайском крае». В окончательной редакции документ примут в сентябре-октябре. Затем возможно внесение изменений в регламент Барнаульской гордумы, где и будет описана процедура применения мер ответственности к городским депутатам, предоставившим неполные, недостоверные сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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"Подчеркну, позиция Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»: проголосовать в поддержку наших депутатов, каждый из которых в сентябре 2017 года заручился поддержкой барнаульцев на одномандатных округах. Руководитель фракции в гордуме Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов и Александр Лисицын принесли публичные извинения своим избирателям. Депутаты, равно как и вся фракция, признают допущенные ошибки, однако считать их основанием для прекращения полномочий не мы, не вступивший в силу федеральный закон, не можем", - резюмировал Юрий Еремеев.