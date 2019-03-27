Прокуратура и Барнаульская дума отказались ставить точку в деле «проштрафившихся» депутатов

Новости 30.04.2019 12:10 651

Барнаульская гордума в последний момент подала апелляцию на решение Центрального районного суда по делу пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год. Теперь делом займется краевой суд. Любопытно, что не согласилась с решением первой инстанции и прокуратура.

29 апреля одновременно были поданы апелляционное представление и апелляционная жалоба. Согласно решению суда от 27 марта дело направлялось в городскую думу. Предполагалось, что народные избранники самостоятельно должны решать судьбу своих коллег. Единственный вариант в таком случае – сложение полномочий.

Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях Новости 27.03.2019 17:33 Окончательно судьбу народных избранников решит гордума 2316

Напомним, в списке фигурировали Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура. В частности не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

Неделю назад Жумадилов согласился добровольно сдать мандат с официальной формулировкой – «переезд в другой город».

В настоящее время дата рассмотрения дела в краевом суде пока не определена, ясность наступит после майских праздников. В этой связи любопытно и другое - будет ли процесс вновь закрытым для СМИ?

Интересно, что через три недели будут обнародованы доходы депутатов БГД за 2018 год, и не исключено, что уже попавшие на карандаш прокуратуре избранники вновь вызовут вопросы. Между тем история с декларациями за 2017 год в связи с затягиванием судебного процесса и вовсе может завершиться к концу 2019 года.

Напомним, изначально претензии высказывались к 14 депутатам БГД. Затем этот список уменьшился на 9 фамилий.