Интервью как приквел к отчету: зачем алтайский губернатор решил пообщаться со СМИ

Новости 25.04.2019 7:10 871

24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с журналистами ведущих региональных СМИ. Интервью длилось почти 2,5 часа. Интересно, что общение с прессой прошло за два дня до отчета губернатора перед АКЗС. Именно в этом разрезе «Политсибру» посмотрел на диалог первого лица региона с представителями «четвертой власти».

Кстати, многие наблюдатели обратили внимание на гиперактивность губернатора в последние дни перед отчетом. Судите сами: в выходной он на субботнике вместе с членами правительства в парке «Изумрудный», в понедельник – едет «спасать» проблемный Камень-на-Оби, в среду утром общается с туристским сообществом, а вечером того же дня – с журналистами. Все это события одного ряда, которые так или иначе несут медийную нагрузку и приближают нас к квинтэссенции – годовому отчету.

Итак, что бросилось в глаза в ходе вчерашнего общения. Во-первых, сама подготовка мероприятия. По данным «Политсибру», изначально выступать перед прессой до отчета губернатор не собирался. Идея организовать встречу родилась в начале прошлой недели. Объяснений тому может быть несколько. Во-первых, это совсем иной формат, нежели доклад перед депутатами. Более свободный, лишенный условностей и границ. Во-вторых, интервью, которое все СМИ растиражируют за сутки до выступления Томенко (обязательство опубликовать материал в четверг было оговорено особо) призвано, по всей видимости, дать сигнал жителям об открытости власти, а также «подсветить» те темы, которые будут слабо задействованы в отчете.

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Кстати, и сам губернатор несколько раз в ходе общения с журналистами повторил мысль о том, что СМИ необходимо доносить позицию главы региона до населения. В самом деле, не депутатам же Заксобрания это делать после отчета?

Любопытно, что на этот раз в отличие от первого большого общения Виктора Томенко с прессой перед Новым годом, был расширен круг участников за счет федерального издания развлекательной тематики. Кроме того, на встречу пригласили блогера-политтехнолога, работавшего ранее на «Единую Россию». Формально статус встречи вырос еще и за счет замены ряда профильных журналистов, пишущих на политические темы, главредами этих же изданий.

Теперь перейдем непосредственно к вопросам от журналистов. Их условно можно поделить на три части – затрагивающие общие аспекты из той или иной отрасли, частные сюжеты и вопросы личного характера, призванные лучше раскрыть личность «главного героя». Интервьюеры, как правило, старались выбирать сюжеты, подходящие под формат своего издания. Встречались среди вопросов и довольно острые по содержанию. Среди них - демографические проблемы Алтайского края, отношение губернатора к критике в свой адрес, межмуниципальные перевозки, дефицит бюджета, доверие к данным Росстата по зарплатам, оптимизация учреждений здравоохранения и образования на селе, мусорная реформа и т.д.

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Сам Виктор Томенко дал ясно понять, что рассматривает данную встречу как возможность разъяснить свои взгляды на текущее положение дел для рядовых жителей края, не искушенных в политических баталиях. Которым, вероятно, намного проще прочесть материал в интернете или газете, чем смотреть трехчасовую трансляцию из Драмтеатра. Причем, по словам губернатора, СМИ важно доводить до читателя именно прямую речь, а уже затем растолковывать и объяснять, что именно хотел сказать глава региона.

Если большую часть встречи Виктор Томенко отвечал на вопросы в деловом ключе, то в конце позволил себе рассказать пару анекдотов, немного порассуждать на тему счастья и успеха, добавив неформальности общению. Очевидно, держа в уме, что запоминается как раз последнее, губернатор постарался создать у журналистов, а вместе с ними читателей и зрителей, образ человека, который способен не только оперировать цифрами и в совершенстве владеет специальной терминологией, но и может стать доступным, понятным, а значит своим - для каждого жителя региона.

Что ж, осталось дождаться отклика читателей.