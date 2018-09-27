За себя и за того парня: о работе какого правительства будет отчитываться губернатор Томенко

Новости 24.04.2019 7:15 860

За несколько дней до отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко о результатах деятельности правительства региона за 2018 год в свободный доступ выложили тезисы доклада председателя кабмина. Документ насыщен позитивными цифрами, доказывающими, что жизнь в регионе за минувший календарный период улучшилась по всем параметрам.

Пожалуй, главной особенностью предстоящего отчета станет тот факт, что Виктор Томенко будет говорить о работе не столько собственного правительства, сколько кабмина под началом прежнего главы региона Александра Карлина. Напомним, Томенко получил статус врио 30 мая, спустя три месяца его выбрали жители, свою команду в целом он сформировал к концу октября.

Во многом нынешний глава региона на первых порах был связан обязательствами, взятыми на себя прежним руководителем. Это касается бюджета региона, федеральных и краевых программ, кадрового потенциала, подходами в управлении и т.д. Поэтому на этот раз давать оценку персонально работе Виктора Томенко и его команде сложно, если и вовсе представляется возможным.

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Конечно, нельзя говорить в полной мере, что нынешний губернатор отчитывается за чужую работу и чужое наследство. Эта ситуация не тождественна той, когда, к примеру, в декабре 2015 года сити-менеджером Барнаула стал Сергей Дугин, а в уже в феврале он рассказывал депутатам БГД, чего добился город за минувшие 12 месяцев, когда во главе муниципалитета стоял предшественник Дугина, Игорь Савинцев.

Строго говоря, 2018 год в Алтайском крае с точки зрения властных полномочий делится на три части: с января по май (губернаторство Карлина), с июня по август (Томенко в статусе врио) и с сентября по декабрь (формирование и начало работы нового кабмина). Например, бюджет на 2019 год и ключевые макроэкономические показатели, которые необходимо достичь к концу периода, разрабатывала и принимала уже команда Томенко. Поэтому по-настоящему оценку действующему губернатору депутаты, а вместе с ними и население, смогут дать в конце текущего года.

Интересный момент: на отчете в зале ожидается присутствие нынешнего сенатора от Алтайского края Александра Карлина, который в полной мере мог быть содокладчиком по вопросу о работе краевого правительства в 2018 году. В этой связи будет любопытно не только последить за реакцией экс-главы региона на выступление своего преемника, но и услышать его публичные комментарии на данный счет. Если они, конечно, последуют. Не стоит забывать, что в Совфед Карлин был делегирован именно от исполнительной власти региона, будучи включенным в губернаторский шорт-лист из трех фамилий в ходе предвыборной кампании.

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Безусловно, критики в докладе нет еще и по той причине, что Виктор Томенко соблюдает полагающийся в таком случае политический этикет (достаточно вспомнить первое общение с прежним губернатором на алтайской земле в момент представления врио), к тому же впору говорить о преемственности проводимого курса по ряду направлений. Такой вывод следует из вступительной части документа, которая задает логику дальнейшему изложению фактов и статданных. «По итогам 2018 года регион продолжил устойчивое поступательное развитие. Сохранилась тенденция улучшения основных макропоказателей», - что это, если не прямой реверанс старой команде управленцев?

Так или иначе не стоит забывать, что тезисы – это лишь примерный план выступления главы региона. Как на самом деле будет выстроена речь губернатора, остается только догадываться. Вполне возможно, что в ней найдется место и легким критически ноткам. Подробный репортаж с отчета Виктора Томенко читайте 26 апреля на «Политсибру».