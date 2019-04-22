Проблемы и их решение: как прошло выездное совещание краевого правительства в Камне-на-Оби

Новости 23.04.2019 15:45 784

22 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл выездное совещание краевого правительства в Камне-на-Оби. Мероприятие состоялось в рамках эксперимента по созданию нового подхода к проблемам края. Его суть заключается в том, что решение проблем в отдельных отраслях региона уступит место решению комплексных проблем отдельных территорий.

«Пилотным» муниципалитетом стал Каменский район. Выбор его не случаен – проблемы здесь накапливались давно. Напомним, что в прошлом году в Камне-на-Оби уже побывала правительственная комиссия, а за неделю до совещания Виктор Томенко встретился с представителем общественности, который представил губернатору список наиболее проблемных вопросов от жителей.

Накануне глава региона осмотрел ключевые объекты жизнедеятельности муниципалитета, выслушал предложения компетентных лиц и трудовых коллективов, провёл большую встречу с жителями.

Транспортная инфраструктура

Одной из ключевых проблем района оказалась сильно изношенная инфраструктура. И жители, и чиновники жаловались на то, что в городе неправильно организовано водоотведение. В результате не только затапливаются жилые дома (немало жалоб на это прозвучало на встрече Томенко с жителями), но и дороги очень быстро приходят в негодность. Одна из жительниц, впрочем, озвучила парадоксальное мнение, что благодаря плохим дорогам, в Камне-на-Оби почти нет ДТП и пострадавших в них.

Помимо дорог, с водой связаны ещё две острые проблемы: крайне плохое состояние набережной, которая требует скорейшей реконструкции, и прерывающееся транспортное сообщение между разделёнными рекой частями города.

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Что касается набережной, то проект её реконструкции пока проходит процедуру согласования и разработки проектной документации. Определены этапы работ, найдены источники финансирования (преимущественно, это федеральный бюджет). В следующем году планируется уже начать работы.

Проблема сообщения между частями города следующая: по окончании сезона перестаёт курсировать паром, а по имеющемуся железнодорожному мосту ходить запрещено. В экстренных случаях муниципальные власти используют катер на воздушной подушке, но в нём имеется всего шесть мест, поэтому муниципалитет попросил выделить средства на приобретение ещё одного такого же катера.

Проблемы с транспортом имеются и на суше. Автовокзал в Камне-на-Оби также находится не в лучшем состоянии. Рейсы не всегда ходят регулярно, из-за низкого спроса приходится использовать автобусы небольшой вместимости (на 14 мест), которые в моменты скачков спроса не справляются с пассажиропотоком. Прямо в ходе посещения автовокзала к губернатору обратилась женщина с жалобой на то, что билетов на автобус не хватило, а ходит он только один раз в день.

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Энергетическая инфраструктура

Кроме транспортной, вскрылись проблемы и в энергетической отрасли. В первую очередь – это износ котельных и низкая эффективность их использования. По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёва, в прошлом году заменено 29 котельных, сейчас запланирована реконструкция – объединение трёх котельных в одну. Будут и новые теплотрассы, и ремонт старых.

В ответ на жалобы на повышение тарифа, министр ответил, что тариф – средний по краю, а прежний вообще не позволял предприятиям сводить концы с концами.

Помимо котельных, поступали жалобы на очень плохое состояние теплотрасс, на которых местами отсутствует изоляция, вследствие чего происходят существенные теплопотери.

Даже уже закрывшееся предприятие МУП «Теплосети» оставило после себя нерешённые проблемы в виде невыплаченной уволенным сотрудникам заработной платы за несколько лет.

Жители пожаловались губернатору на высокие тарифы на электроэнергию, указав, что в соседних регионах они существенно ниже, чем в Алтайском крае. Виктор Томенко пояснил, что это связано с отсутствием в регионе крупных предприятий, которые могли бы выбирать основной объём электроэнергии и нести большую часть расходов по содержанию электросетей. Поэтому, расходы равномерно распределяются на всех потребителей, что и приводит к удорожанию энергии.

Также поступали жалобы на изношенность водопровода. Например, в заречной части Камня-на-Оби, по словам местного депутата Ларисы Кригер, его износ уже достиг 100 % и водопровод требует незамедлительной замены.

Ещё жители поинтересовались, будет ли вестись обещанная ранее газификация района. Губернатор прямо ответил, что программа забуксовала и её судьбу выяснить удастся не ранее, чем через месяц – в ходе встречи с руководством «Газпрома». О результате Томенко пообещал рассказать посредством СМИ.

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Образовательная инфраструктура

При объединении котельных к ним сразу планируется подключение строящегося детского сада и это не единственное образовательное учреждение, которому будет уделено внимание.

Более 60 лет не проводилось капремонта в школах и реконструкций стадионов в Каменском районе. Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, что планируется предпринять для решения этих и других, связанных с образованием, проблем.

По его словам, пять объектов хотят отремонтировать уже этим летом, до 1 сентября. Кроме того, предстоит разработка многолетней программы, в которой будет предусмотрено как строительство новых объектов, так и ремонт существующих. Также, до рубежа 2025-2026 годов должны быть построены две школы (возможно, одна, но на большее количество мест). Ещё 300 новых мест поручением губернатора создаётся в местном лицее.

Кадровый голод

Острее всего данная проблема выявилась на примере Центральной районной больницы Камня-на-Оби. Ситуация дошла до того, что на 4 врачей приходится 17 ставок. Недостаток койкомест, изношенность больничных зданий, загруженность специалистов – всё это отрицательно сказывается на качестве оказания медицинских услуг населению.

Впрочем, вскрылся и неожиданный положительный момент нехватки кадров – зарплата врачей здесь достигает иногда 100 000 рублей в месяц. Однако, если кадровый вопрос будет решён, то ситуация с зарплатами станет вовсе не такой радужной, поэтому пути решения данного вопроса рассматриваются уже сейчас. В частности, вдвое увеличены окладные части зарплат как врачам, так и медсёстрам.

На низкие зарплаты жаловались и в других отраслях. В основном, это были бюджетники, среди которых оказался глава одного из сельсоветов.

Какие приняты решения?

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Жалобы жителей Каменского района касались также аварийного жилья, питания в детсадах и различных субсидий. Губернатор пообещал заняться решением всех вопросов. Вообще, в ходе поездки он неоднократно подчёркивал, что главной задачей является сбор полной и достоверной информации на месте, а разработка конкретных решений – процесс подчас весьма длительный.

Тем не менее, некоторая конкретика была обозначена. В частности, решение о реконструкции набережной принято и уже воплощается в жизнь. Кроме того, одобрена и согласована реконструкция котельных. Что касается дорог, то было принято решение забрать один из участков проходящей через Камень-на-Оби трассы, протяжённостью более десяти километров, на баланс края, поскольку у местного муниципалитета нет денег ни на его ремонт, ни на дальнейшее его содержание.

Пути решения остальных вопросов разрабатываются.

По словам Виктора Томенко, новый формат себя оправдал, и будет применяться и в дальнейшем. Однако, какой район станет следующим, глава региона не сказал, пояснив, что проблемными являются более половины районов края, и выбор ещё только предстоит сделать.