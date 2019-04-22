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Виктор Томенко вместе с правительством будет проводить выездные совещания в проблемных территориях

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что выездные совещания в проблемных городах и районах станут традиционными. Встречи будут проводиться 5-6 раз в год. "Пилотом" накануне стал Камень-на-Оби, который посетила правительственная делегация.

Губернатор, его заместители и профильные министры вместе с представителями муниципальной власти общались с жителями и обсуждали способы решения существующих проблем. Первый выезд увенчался хорошим результатом, эффективность такого стиля работы была доказана, сообщает пресс-служба правительства края.

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«Много чего удается посмотреть, обсудить и даже на месте решить. Еще утром у нас не было некоторых решений, которые мы в Камне-на-Оби приняли и по которым начнем работать уже с завтрашнего дня. В принципе я доволен работой министров, начальников управлений», - прокомментировал глава региона.

Виктор Томенко добавил, что Камню-на-Оби нужна своя уникальная идея для успешного экономического развития. Речь идет об определенной миссии, которая, например, есть у Ярового, Белокурихи, Барнаула. Это поможет Камню-на-Оби выйти из числа отстающих территорий.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru