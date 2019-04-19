Часть проблемных дорог в Камне-на-Оби перейдет на баланс края

Новости 22.04.2019 17:25 557

В краевую собственность перейдет часть дорог Камня-на-Оби, по которым идет транзитный транспорт. Заявление об этом было сделано 22 апреля в ходе визита делегации правительства Алтайского края в Каменский район.

Губернатор Виктор Томенко и члены кабмина обсудили развитие улично-дорожной сети муниципалитета. По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, муниципалитет ведет кадастровые работы, чтобы передать часть дорог в краевую собственность. «По этим дорогам идет транзитный транспорт. И поскольку у нас нет обхода, логично забрать их в краевую собственность. На следующий год мы возьмем эти работы в полном объеме. Где необходимо - выполним водоотвод, обустройство тротуаров и освещение», - рассказал министр.

По остальным улицам приступят к ямочному ремонту, чтобы обеспечить безопасный проезд. Губернатор подчеркнул, что ремонт нужно вести по согласованию с администрацией города и с жителями.

Виктор Томенко повторно возьмётся за проблемы Камня-на-Оби Новости 19.04.2019 15:10 Губернатор встретился с представителем общественности Антоном Новиковым 646

Напомним, в конце прошлой недели губернатор встретился с жителем Камня-на-Оби Антоном Новиковым. Главным вопросом, обсуждавшимся на встрече, стало состояние автомобильных дорог.

Выяснилось, что помимо ремонта дорожного покрытия, жители обеспокоены и дальнейшим содержанием дорог. Это связано с плачевным состоянием городских служб благоустройства, на балансе которых не осталось ни одной единицы спецтехники.

Отметим, до нормативного состояния дороги в Камне-на-Оби могут быть приведены за несколько лет. Ориентировочно на эти цели может быть затрачено около 200 млн рублей.