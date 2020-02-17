«Выпускают раз в два дня»: девушка из Барнаула месяц живет в китайском карантине (фото)

Новости 17.02.2020 13:25 1539

Ирина Шмакова, уехавшая работать в Китай из Барнаула, рассказала «Политсибру» о жизни в китайском городе Нинбо в условиях карантина, который продолжается уже больше месяца.

Нинбо – портовый город субпровинциального уровня. По данным на 2005 год, здесь проживало 5,5 млн человек. Ранее город славился производством традиционной китайской мебели и чайных сервизов.

Как живут в зараженном городе

Нинбо официально не относится к числу закрытых городов, однако введения ограничительных мер не избежал. Здесь отменены многие рейсы – как внутренние, так и зарубежные. По словам Ирины, до введения карантина в связи со вспышкой коронавируса, в Россию можно было улететь за 30 тысяч рублей. После отмены большинства авиарейсов, стоимость билета взлетела до 130 тысяч. К тому же, пришлось бы пройти карантин в Тюмени. В итоге, Ирина, как и многие другие русские, решила остаться в Нинбо.

«Нам повезло – мы живем на территории частной школы, в которой работаем. В многоэтажках совсем плохо. Здесь можно хотя бы гулять. Но все равно, это – изоляция. Выходить в город можно раз в два дня и только по одному», – рассказала собеседница «Политсибру».

Закрыто практически все

За соблюдением режима следят охранники в медицинских масках. У них имеются списки проживающих, с которыми охрана сверяется при выдаче разрешения на выход в город. В Нинбо закрыто практически все: метрополитен (недавно открыли две ветки), бары, клубы, почти все торговые центры, даже часть аптек. В районе, где сейчас проживает Ирина, работающих аптек нет.

«Открыты лишь продуктовые магазины. Здесь каждому вошедшему измеряют температуру специальным градусником в виде пистолета, который приставляют к голове. Без масок никуда не пускают, естественно. Ну, хоть дефицита продуктов нет – разве что чипсы, да сухарики все скуплены», – рассказала Ирина.

Впечатления жителей

По ее словам, настроения в городе поначалу царили панические, затем постоянный страх и ожидание всех морально вымотали. Некоторые впали в депрессию из-за отсутствия деятельности.

«Уже больше месяца все безвылазно сидят по домам. Сходил, продукты купил, приготовил и весь день ничего не делаешь. Это ужасно», – поделилась Ирина.

Оперативная обстановка и прогнозы

Она также рассказала, что в WeChat ежедневно сообщалось о количестве заразившихся и умерших. Согласно этим данным, в Ниндо зафиксировано около 160 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Кроме того, создана была интерактивная карта Китая, на которой пострадавшие районы окрашивались в красный цвет.

«Стресса, конечно, много. Поначалу было очень страшно наблюдать постоянный рост количества заразившихся и погибших. Еще страшнее было смотреть на карту – краснота на ней неумолимо расширялась, пока, наконец, не заполнила весь Китай», – отметила Ирина.

По словам Ирины Шмаковой, никаких прогнозов по отмене карантина никто не дает. Начало учебного года, намеченное на 2 февраля, переносили уже дважды. Сейчас оно назначено на 2 марта, однако местные жители сомневаются, что к этой дате все закончится, поскольку количество заразившихся неуклонно продолжает расти.