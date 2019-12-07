Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов

Новости 01.02.2020 10:00 469

С 20 по 26 января в Алтайском крае зарегистрировано 24,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 53,8% выше эпидемпорога. Из-за высокой заболеваемости полностью приостановлен учебный процесс в 55 школах и 45 детсадах, сказано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов гриппа В (все не привиты против гриппа), риновирусов, а также риносинцитиальных вирусов. 70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет.

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В настоящее время в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций полностью приостановлен учебный процесс в 55-ти школах в 45-ти дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) – в 226-ти классах 55-ти школ, в 98-ми группах 48-ми дошкольных учреждений.

С целью предупреждения массового распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом с 29 января в крае объявлен карантин. Ограничения касаются медицинских, образовательных организаций, сферы соцобслуживания, торговли и транспорта.