Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов

С 20 по 26 января в Алтайском крае зарегистрировано 24,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 53,8% выше эпидемпорога. Из-за высокой заболеваемости полностью приостановлен учебный процесс в 55 школах и 45 детсадах, сказано на сайте регионального Роспотребнадзора.
Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов гриппа В (все не привиты против гриппа), риновирусов, а также риносинцитиальных вирусов. 70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет.
Вирус типа B передается только от человека к человеку
С целью предупреждения массового распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом с 29 января в крае объявлен карантин. Ограничения касаются медицинских, образовательных организаций, сферы соцобслуживания, торговли и транспорта.
Особый режим действует с 29 января