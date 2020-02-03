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Девять барнаульцев, эвакуированных из КНР, находятся на карантине

Новости
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В санатории под Тюменью находится 128 россиян, которых ранее эвакуировали из КНР после вспышки коронавируса. Об этом сообщают РИА «Новости».

Из 128 человек, девять оказались из Барнаула. После завершения двухнедельного карантина их отправят домой. Доставили их на двух самолетах ВКС еще 5 февраля. Заболеваний ни у кого не выявлено.

«Ситуация в Центре "Градостроитель" стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию: кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России», – рассказали в оперативном штабе по профилактике.

По данным департамента здравоохранения региона, большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По девять человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.

Напомним, что число жертв вируса уже перевалило за 1000 человек. 

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Автор: Политсиб.ру

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