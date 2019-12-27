Помощник конкурсного управляющего «Холидея» ответил на жалобы бывших партнеров сети

Новости 21.01.2020 8:15 367

Представитель арбитражного управляющего банкротящейся компании «Холидей» Трофима Кузнецова ответил на претензии бывших поставщиков и партнеров фирмы. Об этом сообщает "Континент Сибирь".

В феврале 2019 года в «Холидее» началась процедура конкурсного производства. Кредиторы требуют от компании свыше 15 млрд рублей. Многие поставщики ритейлера (в основном, представители малого бизнеса), среди которых немало алтайских фирм, уже получили свои деньги, однако Трофим Кузнецов потребовал вернуть средства в общую конкурсную массу. Для этого он подавал иски в суд об оспаривании заключенных ранее сделок.

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Возмущенные поставщики опубликовали в интернете коллективное обращение к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, а также краевому бизнес-омбудсмену Павлу Нестерову.

«Заложниками ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса. В списке более 49 компаний. Среди них «ТД АЛТАН», «Сибоил», «Сибирский кондитер», «Парфюм-Алтай», «Алтайские колбасы», «Хлебпром», «Ренессанс Косметик», «Терминал-Барнаул», «Фрегат». Взыскание денег приведет к последующим массовым банкротствам, закрытию предприятий-производственников в Алтайском крае и во всем Сибирском регионе», — гласит текст обращения.

Бизнесмены считают, что взыскания разорят их и просят "спасти продовольственную безопасность целого региона". Суммы требований составляют от 0,5 млн до 30 млн рублей. Общая сумма требований достигает 500 млн.

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Помощник Трофима Кузнецова в ответ пояснил, что все действия конкурсного управляющего регламентированы действующим законодательством о банкротстве, в том числе ст. 61 (оспаривание сделок должника). Контрагенты, сделки с участием которых оспариваются, фактически получили деньги банкротящейся компании вне очереди, в обход других конкурсных кредиторов.