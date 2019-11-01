Иск Альфа-банка привел к аресту у ритейлера «Холидей» имущества на 17,4 млрд рублей

Новости 27.12.2019 10:30 524

Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу о банкротстве новосибирского ритейлера ООО «Компания Холидей» вынесено. В итоге был арестован входящий в одну с ним группу ООО «НСК Холди», что следует из материалов картотеки арбитражных дел. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

По арест попали деньги и иное имущество компании на сумму 17,426 млрд рублей.

Также введены обеспечительные меры по требованию кредитора ритейлера - Альфа-банка, который ранее ходатайствовал о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ритейлера ООО «НСК Холди» и совладельца обеих компаний Николая Скороходова.

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Из судебных материалов следует, что принятие этих мер должно обеспечить исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Арестованная сумма аналогична той непогашенной задолженности, которая проходит по делу о банкротстве ООО «Компания Холидей».

В адрес компании было принято шесть заявлений от пяти кредиторов. Их объединили в одно производство. Судом было введено конкурсное производство в отношении «Компании Холидей» еще в феврале текущего года. Альфа-банк был одним из основных кредиторов ритейлера, он же инициировал банкротство - задолженность компании перед ним оценивается в 2,8 млрд рублей. В момент начала конкурсного производства в реестр кредиторов «Холидея» были включены требования на общую сумму 14,3 млрд рублей. Требования Сбербанка, РСХБ, Газпромбанка и Альфа-банка) составляли порядка 78% реестра.

Что касается Николая Скороходова, то в отношении него еще в середине июня 2019 года суд по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов. В реестр, по данным на 10 декабря, включены требования на 14 млрд рублей, в числе кредиторов - структура Сбербанка ООО «Грос Ритейл» (6,8 млрд рублей), Россельхозбанк (3,4 млрд рублей), Альфа-банк (2 млрд рублей), Газпромбанк (1,6 млрд рублей).