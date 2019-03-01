Владелец одного из крупнейших на рынке Алтая ритейлеров получил шанс расплатиться с долгами

Новости 14.06.2019 14:40 137

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении владельца компании «Холидей» — Николая Скороходова. «Альфа-банк» ранее требовал его банкротства из-за просроченных долгов на сумму 331,2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ритейлер «Холидей» широко представлен в Сибири - по данным на осень 2018 года сеть имела 344 магазина, 337 из которых работали под брендом «Холди», остальные – под «Фермер-центр.рф». В Барнауле - согласно данным «2ГИС», в настоящее время насчитывается 15 магазинов сети.

Общий размер кредиторской задолженности компании в «Альфа-банке» оценили в 30 млрд руб. Николай Скороходов выступал поручителем по ее кредитам. В марте этого года в «Холидее» введено конкурсное производство. Ранее суд удовлетворил заявление о самобанкротстве Александра Брыкина - делового партнера Николая Скороходова, заявившего о долге более 4 млрд руб.

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Представители Альфа-банка выступили против реструктуризации, утверждая, что даже ее максимальный срок (3 года) не даст необходимых результатов. Поэтому в суде банк настаивал на реализации имущества должника.

«В настоящее время функции Николая Скороходова как генерального директора «Холидея» прекращены. Сейчас в деле о банкротстве «Холидея» размер реестра требований кредиторов составляет более 16 млрд руб. Размер текущих требований также девятизначный. Общий размер долгов, который может быть дозаявлен, с учетом привлечения Николая Скороходова к субсидиарной ответственности, по нашим оценкам, может превысить 30 млрд руб.»,— сказал представитель банка Владимир Сенькин.

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Однако Ирина Гребнева, представляющая интересы Скороходова, не согласна с такой позицией и полагает, что реструктуризация позволит решить вопрос к обоюдной выгоде.

Сам Скороходов и его представители ранее неоднократно заявляли, что у компании достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Всем им, по словам Гребневой, были направлены предложения о заключении мирового соглашения — это около 160 писем.

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Между тем представитель банка в суде заявил, что платежей, направленных на погашение задолженности, не поступает. Конкурсный управляющий Сергей Капустников сообщил, что активы компании, находящиеся в залоге у «Альфа-банка» (на общую сумму 600 млн рублей), выставлялись на аукцион. Однако торги пришлось прервать по требованию одного из кредиторов – компании «Кора-ТК».

«Кредиторы против продажи единым лотом. Мы готовы, чтобы залоги были проданы, но никто не даст банку продать их за бесценок. Установление справедливой цены реализации отвечает интересам кредиторов»,— сказала Ирина Гребнева.