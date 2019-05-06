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Охоту на сурка запретили в Горном Алтае

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Соответствующее постановление подписал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Запрет касается охоты на сурка в Кош-Агачском районе. Он действует до 30 сентября 2020 года. Причем этот запрет регулярно продлевают уже шесть лет — с 2014 года. Это связано с опасностью вспышки чумы. Здесь находится ее природный очаг, а сурки — переносчики заболевания. При соприкосновении с ними во время охоты и разделки туши можно заразиться.

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По данным республиканского Роспотребнадзора, в 2014-2016 годах здесь фиксировали случаи заболевания человека чумой. По информации Алтайской противочумной станции, этим заболеванием инфицированы 13 процентов сурков.

В прошлом году населению района и домашним животным ставили прививки, усилили контроль за бездомными собаками и свалками. В 2019 году здесь не выявили случаев охоты на сурков. Кстати, за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 249 УК РФ. Нарушителю грозит штраф в 120 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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