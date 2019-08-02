Сибирская язва, птичий грипп или чума: возможна ли эпидемия на Алтае?

Новости 02.08.2019 15:10 30

Стабильная эпизоотическая обстановка наблюдается в Алтайском крае. Начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров в разговоре с «МК на Алтае» отметил, что в регионе нет угрозы распространения опасных инфекций среди населения.

«Несмотря на обострение эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней, ящуру, заразному узелковому дерматиту, гриппу птиц, регистрации случаев оспы овец и коз, сибирской язвы, классической чумы свиней и других заболеваний, имеющих способность к опасному и быстрому распространению, - наш регион свободен от них», - прокомментировал Самодуров.

По его словам, ситуацию удается держать под контролем благодаря слаженной работе ветслужбы, оперативному межведомственному взаимодействию. Он отметил, что большое внимание уделяется профилактике.

«Возникающие очаги ликвидируются максимально быстро и эффективно, как следствие – нам удается локализовать вспышки и не дать распространиться заболеваниям. Но все же главное – это профилактика. Особое внимание уделяем диагностике животных. В полном объеме выполняем ветеринарно-санитарные мероприятия по дезинфекции, дератизации, дезинсекции на объектах животноводства», - заявил специалист.

Только за первое полугодие 2019 года с диагностической целью исследовали около 3 миллионов животных и птиц. С лечебно-профилактической целью обработано более 158 миллионов голов.

Он добавил, что за 2018 год с профилактической целью против сибирской язвы вакцинировали более двух миллионов животных, за 6 месяцев 2019 года - более одного миллиона, против бешенства только за шесть месяцев текущего года вакцину получило 180 тысяч 259 голов. Под контролем находятся и дикие животные. В 22 районах края разложили 80 тысяч доз вакцины на площади 3 200 квадратных километров.

Между тем, территория Алтайского края с 2014 года благополучна по гриппу птиц. «Тем не менее эпизоотическая ситуация по этому заболеванию находится на особом контроле, ведь эта инфекция приводит к массовому заболеванию, падежу, и как следствие - значительному экономическому ущербу. Способа лечения больных птиц нет…Результаты исследований этого года отрицательные - вирус не зафиксирован», - уверен Самодуров.

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Также он отметил, что в целях мониторинга ситуации по африканской чуме свиней за 2018 год провели более 3 тысяч исследований, в том числе были взяты пробы биоматериала от диких кабанов. Под контролем находится свиноводческая продукция и корма.

Говоря о массовой гибели пчел, эксперт подтвердил информацию о том, что эпидемия зафиксирована в 11 районах Алтайского края, на данный момент подтверждены данные о гибель пчелосемей на 85 пасеках. «Мы провели лабораторные испытания на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний. Результаты анализов отрицательные», - обратил внимание специалист.

По факту массовой гибели пчел по указанию губернатора Алтайского края, создана рабочая группа, которая разбирается в причинах произошедшего, в том числе проверяет соблюдение технологий применения аграриями средств защиты растений, отрабатывает все поступившие обращения. По итогам этой работы будут сделаны и озвучены выводы, а также предприняты конкретные меры.