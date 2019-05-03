Беременная женщина и ее муж погибли из-за того, что съели мясо сурка в монгольской провинции

Новости 06.05.2019 11:15 557

17 российских туристов по-прежнему не могут уехать из приграничной к Республике Алтай монгольской провинции Баян-Улгий из-за введенного там карантина по чуме. Ранее сообщалось, что карантин продлится до 6 мая.

27 апреля от бубонной чумы в городе скончался 38-летний мужчина. Через три дня скончалась и его 37-летняя беременная жена. Несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги употребили мясо животного в пищу. Директор Национального центра зоонозной дерматологии и медицины Цагбадрах сообщил: «Он поел мясо и дал его жене, и они умерли, потому что чума поразила их желудки». Сиротами остались четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.

Два человека погибли от бубонной чумы в алтайском приграничье Новости 03.05.2019 9:40 Вспышку бубонной чумы зафиксировали в монгольской провинции Баян-Улгий 649

Под наблюдением находятся 158 человек, которые находились или могли находиться в контакте с погибшими. По данным Всемирной организации здравоохранения, чума при отсутствии лечения может убить человека в течение 24 часов, пишут "Новости Горного Алтая".

По данным Роспотребнадзора, российских граждан, пострадавших от чумы, на территории Монголии нет. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-монгольскую границу, сообщается на официальном сайте ведомства.