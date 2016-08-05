Два человека погибли от бубонной чумы в алтайском приграничье

Новости 03.05.2019 9:40 650

Вспышку бубонной чумы зафиксировали в монгольской провинции Баян-Улгий. Этот регион граничит с российскими республиками Алтай и Тыва. Как минимум два человека уже погибли от этого средневекового заболевания, сообщает НГС.

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Туристы из Новосибирска рассказали изданию, что застряли в монгольском городе Ульгие, границу на КПП «Ташанта» закрыли из-за вспышки чумы. По их словам, ночью 30 апреля в больнице от чумы скончалась супружеская пара. Скорее всего, они съели мясо зараженных сурков или барсуков.

- У монголов есть традиция есть почки только что убитого барсука, чтобы быть здоровым — в городе предполагают, что семейная пара заразилась именно так, - сообщила туристка.

В пограничном управлении ФСБ России по Республике Алтай оперативный дежурный ответил, что не обладает информацией о вспышке чумы. По его словам, границу закрывали из-за праздников на 1 и 2 мая. Отметим, что границу с Монголией действительно иногда закрывают из-за определенных дат. Например, ее невозможно пересечь 11-13 июля — во время монгольского праздника Наадам.

Добавим, что в Республике Алтай эндемичным по чуме считается Кош-Агачский район. Заболевание здесь могут переносить сурки, охота на них запрещена, что не останавливает местных жителей. Единичные случаи заболевания, после разделки тушек мертвых животных, здесь фиксировали несколько лет назад, но все заболевшие выздоровели.