Преступление без наказания. Треть барнаульских депутатов вновь подали неверные декларации

Новости 27.11.2019 11:35 1513

На ближайшем заседании Барнаульской гордумы 6 декабря депутаты рассмотрят представление прокуратуры. Оно касается нарушений, совершенных 13 народными избранниками при декларировании своих доходов и имущества за 2018 год. По данным «Политсибру», в большинстве случаев речь идет о незначительных нарушениях. Скорее всего, никто из виновников не лишится своего мандата.

Решение будет приниматься по каждому из депутатов в отдельности. В числе нарушителей – Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Андрей Солодилов, Александр Тайчер (все - «Единая Россия»), Елена Хрусталева, Иван Карпов (оба КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР).

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Депутат от фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксана Молодых подтвердила «Политсибру», что речь идет о новом представлении прокуратуры, которое будут рассматривать депутаты. На то, чтобы определиться с мнением по каждому из коллег-нарушителей, у БГД уйдет всего 5 минут. Зампредседателя БГД Сергей Струченко рассказал изданию, что по каждому депутату будут составлены проектные решения. По ним народные избранники и проголосуют на следующей неделе.

«По представлению прокурора были выявлены нарушения у указанных депутатов. Специально созданная комиссия БГД эти нарушения рассмотрела, и по каждому нарушителю был вынесен вердикт, каждый из которых будут рассматривать депутаты», - сказал он.

На вопрос о степени серьезности нарушений Струченко предпочел не отвечать.

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Еще один депутат БГД, пожелавший остаться неизвестным, дал понять, что его нарушение носит «технический» характер и расценивается как незначительное. Комиссия, которая проходила 25 ноября, изучила неточность, которая заключается в отсутствия в декларации зарплатного счета супруга.

Еще один "нарушитель" от фракции ЛДПР Алексей Скосырский уклонился от разговора о степени значительности своего нарушения.

Интересно, что некоторые из депутатов ранее уже имели проблемы с законом при заполнении деклараций. Так, Александр Лисицын фигурирует в декларационном деле второй раз подряд. В прошлом это едва не стоило ему места в стенах БГД, но тогда он, как и еще два единоросса – Алексей Меркулов и Вячеслав Перерядов - отделался предупреждением. Как будет на этот раз – неизвестно, но формально закон позволяет поступить с нарушителем жестче.

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Что касается мер ответственности к депутатам представительного органа, то они предусмотрены ч. 7.3-1 ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Причем речь идет о лицах, предоставивших как недостоверные, так и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо аналогичные данные, касающиеся супруга (детей).

Если искажение этих сведений является несущественным, могут применяться: предупреждение; освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должности в представительном органе до прекращения срока полномочий; запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.