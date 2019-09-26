Депутаты БГД не считают "сокрытие" 10000 рублей существенным нарушением

Порядок принятия решения о привлечении депутатов, подавших неверные декларации о доходах, к ответственности утвержден Барнаульской городской думой (БГД).
В документе оговариваются искажения деклараций, признаваемые несущественными:
Проект закона во втором чтении приняли единогласно
8 ноября данный документ утвержден БГД , однако несущественность ошибок в депутатских декларациях парламентарии начали признавать задолго до этого события.
30 августа на заседании БГД депутаты отказались лишать мандатов своих коллег Вячеслава Перерядова, Алексея Меркулова и Александра Лисицына. Прошлой осенью прокуратура выявила нарушения в заполнении ими деклараций. По закону, народные избранники должны были лишиться мандатов, однако думцы пошли наперекор законодательству, проигнорировав даже решения городского и краевого судов. Они сослались на закон о смягчении наказания для депутатов, подавших декларации с нарушениями.
29 августа, однако же, этот законопроект был лишь рассмотрен в АКЗС, и то только в первом чтении (принят окончательно 26 сентября). Однако в гордуме сочли, что его уже можно применять, даже невзирая на то, что не только решение о сохранении мандатов депутатами было принято до принятия нового закона, но и само правонарушение было совершено в тот период, когда не существовало даже проекта нормы о смягчении наказания.
Неудивительно, что решение принималось кулуарно – представителей СМИ и всех посторонних предварительно выпроводили с заседания.
В центре внимания - неоднозначное решение БГД
Что касается критериев несущественности, то они оставляют множество юридических лазеек, да и в перечне возможных наказаний существует такой пункт, как «Предупреждение». Уже после истории с Меркуловым, Лисициным и Перерядовым стало ясно, что при желании можно сохранить депутатский мандат даже без какого бы то ни было серьезного основания. А после утверждения вышеописанного документа БГД, народные избранники и вовсе смогут вздохнуть с облегчением – похоже, «декларационный кризис» в Барнауле закончился.