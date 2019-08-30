Это еще не точка: почему барнаульским депутатам, нарушившим закон, рано успокаиваться?

Новости 03.09.2019 12:10 865

Барнаульская гордума на заседании 30 августа приняла решение сохранить места в БГД для трех избранников, уличенных в неверной декларации доходов и имущества за 2017 год. Речь идет о единороссах Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне. Между тем точка в этой длительной истории, похоже, еще не поставлена.

Обо всем по порядку. Осенью прошлого года прокуратура выявила неточности при проверке деклараций депутатов БГД и обратилась в представительный орган с требованием лишить мандатов нарушителей. По действующему на тот момент закону – это единственно возможный вариант. Гордума отказалась, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Дважды, в марте и июле, городской и краевой суды поддержали прокуратуру.

Таким образом БГД оставалось только признать этот факт и оставить без мандатов трех депутатов. Однако городская дума пошла иным путем. Апеллируя к изменениям в федеральном законодательстве, которые позволили не лишать мандата, а, например, вынести предупреждение, БГД взяла этот метод на вооружение.

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В итоге гордума действительно ограничилась порицанием, посчитав допущенные нарушения несущественными. Не будет лишним отметить, что вердикт был вынесен кулуарно: СМИ и посторонних попросили удалиться из зала заседаний.

Правда, такое решение вызвало вопросы у многих наблюдателей. Начнем с того, что пока норма о смягчении наказания не была внесена в краевое законодательство. Депутаты АКЗС в августе рассмотрели документ только в первом чтении. Окончательно нормативный акт может быть принят в конце сентября. После этого вправе изменять местное законодательство муниципальные депутаты. Вероятно, это случится не ранее октября-ноября.

Кстати, суд ранее заключил, что изменения в законе не могут повлечь отмену решения, однако могут быть учтены при рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутатов. Различная трактовка этой фразы и позволила БГД выбрать приемлемый для себя вариант.

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Между тем по данным источников «Политсибру», после срыва заседания Бийской думы, где несколько человек также могли сложить полномочия из-за неверных деклараций, барнаульские коллеги склонялись к тому, чтобы отложить вопрос с лишением мандатов. До тех пор – пока окончательно не будет принят краевой закон. Очередная затяжка времени в данном случае выглядела бы неправомерно. В итоге возобладал другой, не менее любопытный, вариант: предупредить депутатов и тем самым сохранить статус-кво.

Политический вице-губернатор Алтайского края Денис Губин в разговоре с «Политсибру» отметил, что, по его мнению, Барнаульская гордума в своем решении в праве опираться на изменения, внесенные в федеральный закон и уже вступившие в силу.

«На заседании присутствовал представитель прокуратуры города и, думаю, он каким-то образом отреагировал бы, если принятое решение шло вразрез с законодательством. Насколько мне известно, этого не произошло. Претензий не было высказано, значит, вопросов на данный счет ни у кого не осталось. Краевая власть не имеет права вмешиваться в эти процессы, муниципальные депутаты сами должны решить и выработать меры ответственности к нарушителям. Скажу так: нам нужна работоспособная дума, которая бы не занималась выяснением декларационных нарушений, а была готова продуктивно работать», - резюмировал собеседник.

Иной точки зрения придерживается депутат АКЗС Владислав Вакаев. По мнению эсера, тот факт, что Барнаульская гордума «сыграла на опережение», не дожидаясь изменений в региональном и местном законах, оставляет хорошие шансы прокуратуре опротестовать решение и все-таки добиться своего.

"На мой взгляд, барнаульские депутаты зря ждут вступления в силу закона, ведь это лазейка только для несущественных нарушений. Хотя, как минимум двое человек, насколько я знаю, допустили серьезные ошибки при декларировании доходов и имущества. Теоретически они могут прописать эти критерии под себя, но это будет абсурдно и обесценит сам закон. Думаю, речь идет о тактическом выигрыше времени. Вначале, это было нежелание получить довыборы в 2019 году, а затем их привлекла возможность поучаствовать в назначении главы Барнаула в декабре. Если прокуратура будет последовательной и принципиальной в этом вопросе, то точку ставить рано", - заключил Вакаев.

Добавим, получить оперативный комментарий от представителей городской прокуратуры на момент публикации не удалось. Редакция «Политсибру» подготовила запрос в надзорное ведомство.

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Имели ли право барнаульские депутаты принимать решение, которое базируется исключительно на изменениях, внесенных в федеральный закон, не дожидаясь, когда аналогичным образом поступят их старшие товарищи из регионального Заксобрания? Если бы у БГД в конце августа не истекал срок исполнения судебного решения (рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов), то никто так рисковать бы не стал. В данном случае городские депутаты пошли на не слишком обдуманный, но, похоже, единственно возможный вариант, который позволил сохранить места для провинившихся, - воспользоваться законом, которого еще, по сути, нет. Решение вопроса по муниципальным депутатам можно было завершить только после принятия изменений в краевой закон о коррупции, чего сделано, однако не было…

К слову, именно об этом накануне заседания БГД говорилось на сессии Алтайского Заксобрания, а также неделей ранее – после демарша «Единой России» в Бийской думе.

Кроме того, в процессе подготовки данного материала мы постарались выяснить мнение еще двух заинтересованных сторон. Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов заявил, что не присутствовал на заседании БГД, не знаком с принятыми документами, а потому не может составить самостоятельное суждение по произошедшему. Не смогли оперативно прокомментировать тему и в реготделении «Единой России» в Алтайском крае: руководитель исполкома Денис Голобородько весь день провел на совещаниях.