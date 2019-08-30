Это еще не точка: почему барнаульским депутатам, нарушившим закон, рано успокаиваться?

Барнаульская гордума на заседании 30 августа приняла решение сохранить места в БГД для трех избранников, уличенных в неверной декларации доходов и имущества за 2017 год. Речь идет о единороссах Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне. Между тем точка в этой длительной истории, похоже, еще не поставлена.
Обо всем по порядку. Осенью прошлого года прокуратура выявила неточности при проверке деклараций депутатов БГД и обратилась в представительный орган с требованием лишить мандатов нарушителей. По действующему на тот момент закону – это единственно возможный вариант. Гордума отказалась, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Дважды, в марте и июле, городской и краевой суды поддержали прокуратуру.
Таким образом БГД оставалось только признать этот факт и оставить без мандатов трех депутатов. Однако городская дума пошла иным путем. Апеллируя к изменениям в федеральном законодательстве, которые позволили не лишать мандата, а, например, вынести предупреждение, БГД взяла этот метод на вооружение.
Большинство избранников проголосовали против досрочного снятия полномочий
В итоге гордума действительно ограничилась порицанием, посчитав допущенные нарушения несущественными. Не будет лишним отметить, что вердикт был вынесен кулуарно: СМИ и посторонних попросили удалиться из зала заседаний.
Правда, такое решение вызвало вопросы у многих наблюдателей. Начнем с того, что пока норма о смягчении наказания не была внесена в краевое законодательство. Депутаты АКЗС в августе рассмотрели документ только в первом чтении. Окончательно нормативный акт может быть принят в конце сентября. После этого вправе изменять местное законодательство муниципальные депутаты. Вероятно, это случится не ранее октября-ноября.
Кстати, суд ранее заключил, что изменения в законе не могут повлечь отмену решения, однако могут быть учтены при рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутатов. Различная трактовка этой фразы и позволила БГД выбрать приемлемый для себя вариант.
Заседание БГД пройдет 30 августа
Между тем по данным источников «Политсибру», после срыва заседания Бийской думы, где несколько человек также могли сложить полномочия из-за неверных деклараций, барнаульские коллеги склонялись к тому, чтобы отложить вопрос с лишением мандатов. До тех пор – пока окончательно не будет принят краевой закон. Очередная затяжка времени в данном случае выглядела бы неправомерно. В итоге возобладал другой, не менее любопытный, вариант: предупредить депутатов и тем самым сохранить статус-кво.
Политический вице-губернатор Алтайского края Денис Губин в разговоре с «Политсибру» отметил, что, по его мнению, Барнаульская гордума в своем решении в праве опираться на изменения, внесенные в федеральный закон и уже вступившие в силу.
«На заседании присутствовал представитель прокуратуры города и, думаю, он каким-то образом отреагировал бы, если принятое решение шло вразрез с законодательством. Насколько мне известно, этого не произошло. Претензий не было высказано, значит, вопросов на данный счет ни у кого не осталось. Краевая власть не имеет права вмешиваться в эти процессы, муниципальные депутаты сами должны решить и выработать меры ответственности к нарушителям. Скажу так: нам нужна работоспособная дума, которая бы не занималась выяснением декларационных нарушений, а была готова продуктивно работать», - резюмировал собеседник.
Иной точки зрения придерживается депутат АКЗС Владислав Вакаев. По мнению эсера, тот факт, что Барнаульская гордума «сыграла на опережение», не дожидаясь изменений в региональном и местном законах, оставляет хорошие шансы прокуратуре опротестовать решение и все-таки добиться своего.
"На мой взгляд, барнаульские депутаты зря ждут вступления в силу закона, ведь это лазейка только для несущественных нарушений. Хотя, как минимум двое человек, насколько я знаю, допустили серьезные ошибки при декларировании доходов и имущества. Теоретически они могут прописать эти критерии под себя, но это будет абсурдно и обесценит сам закон. Думаю, речь идет о тактическом выигрыше времени. Вначале, это было нежелание получить довыборы в 2019 году, а затем их привлекла возможность поучаствовать в назначении главы Барнаула в декабре. Если прокуратура будет последовательной и принципиальной в этом вопросе, то точку ставить рано", - заключил Вакаев.
Добавим, получить оперативный комментарий от представителей городской прокуратуры на момент публикации не удалось. Редакция «Политсибру» подготовила запрос в надзорное ведомство.
Отставка Дугина за 5 минут, принятие Генплана - за 15 минут, отчет начальника главка полиции - за 10 минут
Имели ли право барнаульские депутаты принимать решение, которое базируется исключительно на изменениях, внесенных в федеральный закон, не дожидаясь, когда аналогичным образом поступят их старшие товарищи из регионального Заксобрания? Если бы у БГД в конце августа не истекал срок исполнения судебного решения (рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов), то никто так рисковать бы не стал. В данном случае городские депутаты пошли на не слишком обдуманный, но, похоже, единственно возможный вариант, который позволил сохранить места для провинившихся, - воспользоваться законом, которого еще, по сути, нет. Решение вопроса по муниципальным депутатам можно было завершить только после принятия изменений в краевой закон о коррупции, чего сделано, однако не было…
К слову, именно об этом накануне заседания БГД говорилось на сессии Алтайского Заксобрания, а также неделей ранее – после демарша «Единой России» в Бийской думе.
Кроме того, в процессе подготовки данного материала мы постарались выяснить мнение еще двух заинтересованных сторон. Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов заявил, что не присутствовал на заседании БГД, не знаком с принятыми документами, а потому не может составить самостоятельное суждение по произошедшему. Не смогли оперативно прокомментировать тему и в реготделении «Единой России» в Алтайском крае: руководитель исполкома Денис Голобородько весь день провел на совещаниях.
Решение Центрального районного суда оставлено без изменений