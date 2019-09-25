Признали официально: Генплан Барнаула принят с многочисленными нарушениями

Новости 25.09.2019 17:45 1180

Ряд нарушений были обнаружены в ходе обсуждения и принятия нового Генплана Барнаула. Проверку комитета по строительству, архитектуре и развитию краевой столицы с санкции прокуратуры проводила Краевая инспекция по контролю в области градостроительной деятельности.

Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ на своей странице в социальных сетях.

В результате были выявлены несколько существенных нарушений, например отсутствие в документах Генплана сведений о границах населенных пунктов. Также в документе о территориальном планировании не были предусмотрены полные сведения о трансформаторных подстанциях, охранных, санитарно-защитных, водоохранных зонах.

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Помимо технических замечаний зафиксированы и организационные «проколы». Например, по данным проверки выяснилось, что общественные обсуждения проводились не во всех населенных пунктах Барнаула. Этот момент является нарушением закона о градостроительной деятельности.

Кроме того, целый ряд замечаний и предложений были попросту проигнорированы. Их не включили в протокол общественных обсуждений, что также является грубым нарушением.

Таким образом, по итогам проверки, в городскую администрацию были направлены акт и предписание с требованием устранение нарушений закона.

Проект Генерального плана развития города до 2036 года был принят на заседании Барнаульской городской Думы 30 августа.