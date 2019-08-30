«Коллеги, а где вы раньше были?»: проект Генплана Барнаула принят депутатами БГД

Новости 30.08.2019 10:05 2002

Проект генерального плана Барнаула до 2036 года официально одобрен депутатами Барнаульской городской Думы. Окончательное решение было принято в пятницу, 30 августа, на сессии в здании городской администрации.

После того, как председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Аристов зачитал доклад, слово взяла представитель фракции КПРФ Елена Хрусталева, которая перечислила нарушения, допущенные при проведении общественных обсуждений.

Замечаний, по ее словам, у коммунистов много. Есть претензии и к содержанию, и к неожиданному присвоению большинству материалов грифа секретности, из-за чего многие депутаты так и не смогли ознакомиться с деталями. Данный факт послужил поводом для обращения в прокуратуру. Фракция КПРФ отказалась голосовать за принятие Генплана.

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Далее слово взяла справедливоросс Оксана Молодых, которая согласилась с замечаниями коммунистов и представила набор замечаний от фракции «Справедливая Россия». В частности, она напомнила про вырубку леса на горе в районе медкластера, предусмотренную проектом документа. Таким образом, эсеры заявили о своем решении не голосовать за принятие документа.

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский задался вопросом о судьбе транспортной отрасли после принятия Генплана, однако, несмотря на это, либерал-демократы поддержали принятие Генплана.

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Последним слово взял руководитель фракции «Единой России» Вячеслав Перерядов, обратившийся к фракциям-противникам принятия документа.

«Коллеги, а где вы были раньше? Нужно перестать добиваться политического пиара, а дорабатывать документ», - заявил Перерядов.

В итоге, голоса распределились в пользу принятия Генплана Барнаула. Из общего числа депутатов БГД, 31 проголосовали за принятие, а пять депутатов проголосовали против.

Напомним, в текущем году процедура публичного обсуждения генерального плана стартовала 24 июня. У горожан было три недели, чтобы ознакомиться с документом. В основном, критика звучала со стороны местных экспертов, среди которых имелись политики, архитекторы, инженеры, экологи.

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Кто-то из них выразил скепсис относительно предлагаемого зонирования города, кто-то указал на недостаточное внимание к развитию зеленых зон краевой столицы, многие сошлись во мнении, что карты попросту не читаются.

Ранее проект Генплана был одобрен в ходе круглого стола, где присутствовали эксперты, в числе которых были главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов и его заместители, заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко, депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и ряд других экспертов, чья деятельность связана с градостроительством.

Кроме того, проводил встречу замглавы администрации города Сергей Демин.

В этом году каких-то сильных дискуссий по Генплану не было, чего не скажешь о начале 2017 года, когда горожане не оценили появления в городе полигона ТБО. Тогда по инициативе мэрии дискуссия была свернута и был признан тот факт, что доработать документ все-таки необходимо.

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Суть Генплана сводится к набору намерений и рекомендаций, которые бы предусмотрели более предсказуемое и управляемое расширение Барнаула.

В актуализированном проекте Генплан предполагает разделение городских территорий на семь планировочных районов. Среди них - зоны жилой, деловой застройки, отдыха и две промышленных. На этих территориях будет вестись реконструкция и снос зданий, запланировано новое строительство. Документом также предусмотрено строительство дорог, объектов инфраструктуры, предприятий.