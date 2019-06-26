Чиновников барнаульской мэрии проверят из-за «скрытной» версии Генплана

Новости 23.08.2019 7:40 832

Внеплановая проверка будет проведена в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула с 26 августа по 24 сентября. Причиной стало несоблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности.

Как следует из опубликованных гражданскими активистами документов в группе "Шпиль" на Facebook, накануне был получен ответ на обращение. Жалоба касалась действий должностных лиц, которые организовали общественное обсуждение проекта Генплана Барнаула в июне-июле этого года. По мнению активистов, чиновники специально не предоставили полный пакет документов, включая вводную часть, содержащую наиболее важные сведения.

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Отметим, проверкой профильного комитета займется инспекция по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края. Ее возглавляет бывший главный архитектор региона Виктор Четошников.

К слову, ранее жалобами на действия барнаульских чиновников общественники буквально "атаковали" администрацию президента РФ и краевую прокуратуру. Нарушения в деятельности администрации города, по мнению заявителей, заключались в том, что при размещении документов территориального планирования на площадке федеральной госсистемы был выложен не полный пакет документов. Тем самым горожане не могли составить объективного мнения о проекте будущего Генплана Барнаула.

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Затем бумага была спущена на уровень региона - в краевое правительство, и только после этого направлена в градостроительную инспекцию. В конце концов краевая прокуратура потребовала от ведомства Виктора Четошникова провести проверку в одном из комитетов мэрии. К слову, с момента обращения в электронную приемную президента до ответа краевой госинспекции прошло 1,5 месяца.

Результаты ревизии будут сообщены дополнительно. Правда, уже 30 августа депутаты Барнаульской гордумы с высокой долей вероятности утвердят Генплан. Активисты же добивались не наказания для ответственных лиц как такового, а полного всестороннего рассмотрения и анализа документа. Как видно, достигнуть этого уже не удастся. Ряд выговоров и замечаний дисциплинарного характера в адрес отдельных мунслужащих станут слабым утешением. Впрочем, исключать того, что задним числом полная версия документа все-таки появится на сайте, не стоит.

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Напомним, за три недели публичных обсуждений по Генплану Барнаула горожане внесли около 300 различных предложений. Критика в адрес документа в первую очередь поступала со стороны представителей экспертного сообщества. Кто-то остался недоволен расчетами разработчиков относительно численности населения Барнаула, кто-то выразил скепсис относительно предлагаемого зонирования города, кто-то указал на недостаточное внимание к развитию зеленых зон краевой столицы, многие сошлись во мнении, что карты попросту не читаются.