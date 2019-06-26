Чиновников барнаульской мэрии проверят из-за «скрытной» версии Генплана

Внеплановая проверка будет проведена в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула с 26 августа по 24 сентября. Причиной стало несоблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности.
Как следует из опубликованных гражданскими активистами документов в группе "Шпиль" на Facebook, накануне был получен ответ на обращение. Жалоба касалась действий должностных лиц, которые организовали общественное обсуждение проекта Генплана Барнаула в июне-июле этого года. По мнению активистов, чиновники специально не предоставили полный пакет документов, включая вводную часть, содержащую наиболее важные сведения.
Новая процедура оказалась малопривлекательной для горожан
Отметим, проверкой профильного комитета займется инспекция по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края. Ее возглавляет бывший главный архитектор региона Виктор Четошников.
К слову, ранее жалобами на действия барнаульских чиновников общественники буквально "атаковали" администрацию президента РФ и краевую прокуратуру. Нарушения в деятельности администрации города, по мнению заявителей, заключались в том, что при размещении документов территориального планирования на площадке федеральной госсистемы был выложен не полный пакет документов. Тем самым горожане не могли составить объективного мнения о проекте будущего Генплана Барнаула.
Эксперты разного профиля выносят свой вердикт многострадальному документу
Затем бумага была спущена на уровень региона - в краевое правительство, и только после этого направлена в градостроительную инспекцию. В конце концов краевая прокуратура потребовала от ведомства Виктора Четошникова провести проверку в одном из комитетов мэрии. К слову, с момента обращения в электронную приемную президента до ответа краевой госинспекции прошло 1,5 месяца.
Результаты ревизии будут сообщены дополнительно. Правда, уже 30 августа депутаты Барнаульской гордумы с высокой долей вероятности утвердят Генплан. Активисты же добивались не наказания для ответственных лиц как такового, а полного всестороннего рассмотрения и анализа документа. Как видно, достигнуть этого уже не удастся. Ряд выговоров и замечаний дисциплинарного характера в адрес отдельных мунслужащих станут слабым утешением. Впрочем, исключать того, что задним числом полная версия документа все-таки появится на сайте, не стоит.
В будущем здесь запланировано строительство высотки
Напомним, за три недели публичных обсуждений по Генплану Барнаула горожане внесли около 300 различных предложений. Критика в адрес документа в первую очередь поступала со стороны представителей экспертного сообщества. Кто-то остался недоволен расчетами разработчиков относительно численности населения Барнаула, кто-то выразил скепсис относительно предлагаемого зонирования города, кто-то указал на недостаточное внимание к развитию зеленых зон краевой столицы, многие сошлись во мнении, что карты попросту не читаются.