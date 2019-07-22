Торги за соцобъекты в Барнауле сдвинулись с мертвой точки

Новости 24.07.2019 17:20 110

23 июля со второй попытки был разыгран тендер на возведение пристройки к школе в барнаульском поселке Власиха. Заявку подала единственная компания – ООО «Генподрядная организация №1» (ГПО №1), что автоматически сделало ее победителем торгов. Цена контракта составила 233 млн рублей.

Напомним, что социальное строительство в Алтайском крае пребывает в кризисе – за возведение соцобъектов браться желающих зачастую не находится, в то время как сроки ввода в эксплуатацию продолжают сокращаться. В этой ситуации местные власти повысили цены контрактов на 10% – только после этого на торгах за школьную пристройку появился участник, притом всего один.

В Алтайском крае разразился масштабный кризис социального строительства Аналитика 22.07.2019 7:10 За одну только прошедшую неделю в Барнауле и пригороде сорвалось три тендера на строительство социальных объектов 984

ГПО №1 зарегистрирована в 2015 году, на тот момент ее директором был указан Денис Капичников. По некоторым данным, он мог быть связан с барнаульской семьей бизнесменов Мудриков. Компания получает госконтракты с 2017 года – тогда ей было освоено около 100 млн рублей, а в 2018 – уже 600 млн.

Фирма выступала подрядчиком при строительстве барнаульской набережной и лестницы в Нагорном парке. В ноябре 2017 года прокуратура выявила необоснованные нарушения при постройке лестницы, в частности, изменения в смете и проекте. А в середине декабря того же года в редакцию «КП-Барнаул» обращался читатель, сообщив, что в настоящее время в Нагорном парке укладывают тротуарную плитку и уточнив, можно ли делать это зимой. Весной она выглядела так.

В прошлом году ГПО №1 проиграла «Селфу» тендер на строительство школы в Новоалтайске. Впрочем, некоторые наблюдатели отмечали, что торги производили впечатление формальных – организации сделали всего по одному шагу на аукционе, после чего «Селф» был признан победителем, поскольку сделал ставку первым. В то же время, ГПО №1 выиграла 7 госконтрактов из 10, в которых принимала участие.

Еще один контракт. «Селф» построит детский сад в Новоалтайске Новости 22.11.2018 21:05 Детсад будет рассчитан на 280 мест. Подготовительные работы (снос деревьев и т.д.) должны начать уже в этом году. Финальные сроки строительс 960

Почему же за тендер на пристройку к власихинской школе не стал бороться «Селф»? По данным источника «Политсибру», «Селф» в настоящий момент слишком загружен заказами и просто не в состоянии осваивать еще один объект. В итоге, победила ГПО №1, только вот возглавлял ее уже не Денис Капичников, а Андрей Баушенко.

Андрей Баушенко, судя по его резюме, профессиональный строитель, построивший карьеру от должности начальника бригады отделочников в ДРСУ-3 до поста главного инженера в организациях, строивших аквапарк и ТЦ "Арена". Опыт в 24,5 года был указан им еще в 2013 году, когда ему было 48 лет. Тем не менее, в мае 2017 года Баушенко вновь ищет работу. Все это свидетельствует о том, что Андрей Баушенко – крупный специалист в области строительства, однако вряд ли он – бизнесмен, способный приобрести компанию стоимостью 1,2 млрд рублей (именно столько стоит ГПО №1 согласно данным «СПАРК-Интерфакс»). Поэтому версия о том, что истинным бенефициаром ГПО №1 является кто-то третий, а Капичников и Баушенко – лишь номинальные директора, получает еще одно косвенное подтверждение.

Застройщики: «Верните справедливые цены на госзаказ» Новости 29.05.2019 7:10 Представители отрасли жалуются на заниженную, по их мнению, стоимость лотов 1256

Напомним, что 29 июля завершается аукцион на достройку детского сада в квартале 2006«а» (Барнаул), который также ранее срывался в связи с отсутствием заявок от застройщиков. Вполне вероятно, что ГПО №1 займется и этим объектом.

Возможно, и пристройку к школе во Власихе, и достройку детсада в квартале 2006«а» удастся осуществить и даже уложиться в срок, но давайте зададимся вопросом – а долго ли отрасль «протянет» в подобном режиме ручного управления? Ведь приведшие ее к кризису системные проблемы так никуда и не делись.

Во всей этой истории с возведением соцобъектов в Барнауле заслуживает внимания одна интересная деталь. Ранее председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин объяснял «Политсибру» (на примере типового детсада), что цены госзаказа занижены примерно на 15 %, однако торги за возведение школьной пристройки сдвинулись с мертвой точки после увеличения суммы на 10 %. Возможно, здесь имеет место некоторая погрешность в расчетах. Возможно и то, что «недостающие» 5 % будут компенсированы взявшемуся за объект застройщику некими преференциями в будущем или настоящем времени.