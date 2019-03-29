Застройщики: «Верните справедливые цены на госзаказ»

Новости 29.05.2019 7:10 290

Союз строителей Алтайского края обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой повлиять на "правила игры" в отрасли, согласно которым определяется стоимость возведения объектов по госзаказам. Алтайские строители полагают, что существующие в настоящее время нормативы являются несправедливыми и не позволяют получать прибыль.

Работаем в убыток

В письме, которое оказалось в распоряжении «Политсибру», говорится о том, что в ходе реформ в строительстве возникли существенные трудности. По мнению автора документа, председателя Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, в нынешний переходный период трудно определить реальную стоимость важнейших объектов госзаказа.

Это ведет к снижению объемов капиталовложений по федеральным и региональным программам. Алтайские строители просят губернатора отменить действие актуального приказа и заменить его документом, который в отрасли использовали ранее.

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Сейчас стоимость строительства определяется базисно-индексным методом с применением государственных сметных нормативов и федеральных индексов. Последние, уверяет губернатора Александр Мишустин, рассчитываются «по никому неизвестным моделям».

Автор обращения настаивает, что новая методика расчета цен "преследует цель занижения стоимости строительства". Фактически себестоимость объектов в ряде регионов (в том числе и в Алтайском крае) уже превышает сметную стоимость, а это влияет на вопросы безопасности и качества выполненных работ.

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В качестве примера Мишустин называет сметную стоимость строительства типового детсада на 320 мест. По действующим методикам, сумма равна 162 млн рублей. При этом сметная стоимость с территориальными индексами по видам работ (применялись ранее) – 190 млн рублей. Таким образом занижение цены составляет около 15%.

«Участие компаний в строительстве объектов по госзаказу ведет к убыточности и, как следствие, банкротству. Занижение сметной стоимости привело к отказам строителей участвовать в аукционах по объектам, которые финансируются с привлечением средств краевого бюджета», - сказано в обращении.

В этой связи председатель Союза строителей Алтайского края просит главу региона поручить региональному министерству строительства и ЖКХ отменить существующий нормативный акт.

Мнение застройщиков

"Политсибру" связался с Александром Мишустиным, чтобы уточнить точку зрения строителей. По его словам, новая система ценообразования не учитывает специфику местного рынка: "Транспортировка материалов по региону, например, обходится в одном случае дорого, в другом дёшево, а по федеральным индексам закладывается средняя без учёта действительных цен".

Между тем собеседник пояснил, почему строители решили опубликовать свое обращение именно сейчас. "Уже стало невмоготу. Раньше убытки можно было покрывать, перенаправляя средства со счетов других объектов. Новые поправки в законодательстве такую возможность блокировали. Кроме того, согласно нормативам, сметы должны составляться с учётом официального уровня инфляции, а он по сравнению с реальностью, опять же, занижен. В итоге, строительные организации попросту не хотят браться за возведение социальных объектов, чтобы не впасть в убытки", - подытожил Мишустин.

Забегая вперед, скажем, что схожей позиции придерживаются и другие представители отрасли.

Евгений Клейтановский, руководитель компании «ПР-Холдинг»:

"Насколько понимаю, коллеги просят вернуться к системе, учитывающей региональные поправочные коэффициенты и с этой позицией я согласен. По опыту могу сказать, что похожая ситуация складывается в сфере закупок квартир для детей-сирот: им положены однокомнатные квартиры площадью до 33 кв. м, а государство приобретает квартиры только в уже построенных домах, причём, по цене на 15-20 % ниже рыночной. Коллизия заключается в том, что такие квартиры – самые ходовые на рынке и их весьма охотно раскупают по рыночной стоимости за год до окончания строительства. Поэтому участвовать в подобных закупках строительные организации желанием не горят и это естественно".

Роман Клевакин, замдиректора по маркетингу компании «Жилищная инициатива»:

В нашем портфеле социальных объектов почти нет, а те, которые есть, рассчитаны, насколько мне известно, по прежним коэффициентам, поэтому на деятельности нашей компании нововведения пока никак не сказались. Письмо от Союза строителей – это далеко не начало истории. Ранее уже проходила встреча с губернатором Виктором Томенко, на которой данный вопрос поднимался. Просто на таком уровне предложения должны не только прозвучать, но и получить документальное оформление. Полагаю, документ – это часть плановой работы, которая еще очень далека от завершения. А вообще, мы, конечно же, были бы рады вернуться к прежней системе территориальных коэффициентов, поскольку по новой системе сметы будут получаться на 15-20% ниже рыночных цен. Это очень существенная разница".

Что говорит региональный Минстрой

"Политсибру" обратился в Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края. Оказалось, что ведомство в целом разделяет позицию местных застройщиков.

Еще в 2017 году по инициативе Минстроя РФ началась реформа ценообразования в строительстве, в ходе которой в Градостроительный кодекс были внесены изменения. В итоге должен произойти переход на ресурсный метод определения стоимости строительства как на более прогрессивный. Окончательно он запланирован на 2022 год.

По данным "Политсибру", алтайские строители в мае направили письмо не только губернатору, но и профильному министру Ивану Гилеву. В министерстве этот шаг расценили "как предложение об организации работы в переходный период".

Известно, что Управление по строительству и территориальному планированию провело ряд совещаний по данному вопросу, на которых выработана позиция, совпадающая с мнением Союза строителей. "В связи с этим полагаем отмену действия соответствующего положения в приказе Минстройтранса № 469 от 23 июля 2018 года возможной. В настоящее время рассматривается вопрос о подготовке соответствующего документа", - сообщил "Политсибру" замминистра Игорь Спивак.

Вместо послесловия

Тот факт, что строителей не устраивает нынешнее ценообразование в отрасли, красноречиво доказывают последние конкурсы на возведение соцобъектов в крае. Так, не нашлось желающих построить школу в Новоалтайске и пристройку к существующему образовательному учреждению в Барнауле. Застройщики посчитали максимальную цену контракта ниже рыночной и предпочли остаться в стороне от аукционов.

Если затянуть с решением вопроса, то строители могут найти для себя иной вариант выхода из данной ситуации. Например, экономить на стройматериалах (что потенциально может сказаться на качественных характеристиках объекта, а также безопасности) или отдавать большую часть работ по договорам субподряда.

Безусловно, несправедливые цены на возведение объектов социальной сферы в рамках госзаказа - это не только проблема одной отдельно взятой отрасли. Работая в убыток, строительные компании рано или поздно могут оказаться на грани банкротства. Это в свою очередь грозит массовыми сокращениями и, как следствие, затяжным кризисом. При этом не стоит забывать, что именно строительство является одной из ключевых отраслей для экономики региона. Краевые власти должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее разрешить существующее противоречие. Иначе застройщикам придется искать для себя другой выход...