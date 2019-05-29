В Алтайском крае разразился масштабный кризис социального строительства

За последнее время в Барнауле и Новоалтайске сорвалось несколько тендеров на строительство социальных объектов: в частности школы в городе-спутнике краевого центра, а также пристройки к школе во Власихе. Не менее показательна история с завершением строительства детского сада в квартале "2006а" в Барнауле. Застройщики не желают браться за возведение подобных объектов и виной тому – назревавший в течение года полномасштабный кризис, вызванный изменением законодательства в области ценообразования.
Суть изменений заключается в том, что при расчете смет строительства теперь применяются не региональные коэффициенты, а федеральные, которые гораздо ниже. Строители утверждают, что цены стали ниже даже реальной себестоимости объектов. Один из источников «Политсибру» указывал, что стоимость отдельных работ занижается иногда в два раза, а в отдельных случаях разрыв является десятикратным. Чтобы разобраться в ситуации, «Политсибру» обратился за разъяснениями к председателю Союза строителей Алтайского края Александру Мишустину.
Он пояснил, что региональные коэффициенты учитывали среднюю стоимость материалов и работ по краю, тогда как действующие в настоящий момент федеральные исходят из наиболее низкой цены, причем даже не делают поправку на стоимость доставки материала. Кроме того, ранее в расчет бралась и местная логистика, а регион был разделен на зоны, особенности которых, в свою очередь, тоже учитывались. Существует компромиссный вариант – ресурсный метод оценки стоимости строительства. Он заключается в использовании реально сложившихся в регионе цен на работы, материалы, а также логистику. Однако и этот вариант краевые власти применять не спешат.
Представители отрасли жалуются на заниженную, по их мнению, стоимость лотов
Позиция Минстроя
Алтайский Минстрой ссылается на федеральное законодательство и утверждает, что ничего не может сделать для изменения ситуации самостоятельно. В этом, однако же, есть определенные сомнения – ведь в соседних регионах, в которых действуют те же самые единые федеральные законы, подобных проблем, по крайней мере, настолько острых, не наблюдается. По словам Мишустина, в ведомстве существует проблема с квалификацией кадров и инициативностью руководства.
«Они ведь – власть. Как они говорят, что ничего не могут? Это их работа – добиваться, настаивать, брать на себя ответственность. А как раз ответственность-то брать никто и не хочет – боятся. Поэтому ждут указаний «сверху», а самостоятельно за решение проблем не берутся. Да и не особо, похоже, понимают серьезность этих проблем – там ведь нет именно строителей, как таковых, там – юристы, экономисты… у них совсем другой подход, другой взгляд на ситуацию. Наши предложения воспринимают как критику», – пояснил председатель Союза строителей.
В Минстрое региона утверждают, что обращались в вышестоящие органы, однако ответа не получили. Накануне, 18 июля, должно было состояться селекторное совещание при участии алтайских и федеральных чиновников строительных министерств, посвященное проблемам ценообразования при строительстве соцобъектов на Алтае. Однако, как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского Минстроя, совещание перенесено на неизвестный срок, причины не раскрывались. Стоит отметить, что первоначально оно было намечено еще на 5 июля, однако затем «сдвинулось» на 18-ое число.
Данный показатель с июля составляет 34 845 рублей
Ранее алтайские застройщики неоднократно заявляли, что при существующем положении вещей возведением социальных объектов заниматься попросту никто не захочет и эти прогнозы сбываются на наших глазах.
Один из ЖК успели возвести до уровня 4-го этажа
Школа в Новоалтайске за 435,5 млн рублей, отвергнутая строителями, должна была стать частью инфраструктуры многострадального ЖК «Демидов парк», увеличив его привлекательность для потенциальных покупателей. Первый этап постройки школы к 20 декабря должен быть уже завершен, однако незаинтересованность застройщиков может привести к срыву сроков и лишению финансирования в будущем. Поэтому ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.
Детский сад в Барнауле, в квартале 2006"а", оказался в похожей ситуации – 6 июля начался прием заявок от фирм на завершение строительства, однако ни одной подано не было. Прием заявок истекал 27 июля, однако барнаульский комитет муниципального заказа прервал конкурс досрочно. С чем это связано – не поясняется. Удалось лишь узнать, что аукцион состоится повторно. Источник «Политсибру» сообщил, что ранее заказчик заявлял о возможности пересмотреть цену в сторону повышения. Таким образом, можно предположить, что максимальная цена в новом тендере увеличится. Вопрос лишь, насколько. На прерванных торгах она составляла 123,2 млн рублей. В пятницу, 19 июля, действительно, аукцион запустили повторно, начальная цена контракта - 132,7 млн рублей.
К слову, изначально этот тендер был разыгран еще осенью 2018 года. Тогда победителем стало ООО СК "БраНс" из Новосибирска. При начальной цене лота в 129 млн рублей, победитель торгов согласился выполнить работы за 128,365 млн рублей. Однако в июне 2019 года заказчик, в связи с не выполнением работ в сроки, установленные графиком, в одностороннем порядке разорвал контракт. Между тем новосибирской компании было уже фактически уплачено 39 млн рублей за фактически произведенные работы.
Пристройка к школе во Власихе, о которой ранее писал «Политсибру», находится в аналогичном положении – там аукцион тоже объявлялся дважды. На первые торги заявок подано не было, поэтому на втором аукционе первоначальная цена увеличилась на 20 млн рублей – с 213 до 233 млн. Он должен был завершиться 23 июля, однако в настоящий момент помечен, как приостановленный.
Накануне в Барнауле стартовал прием заявок на участие в тендере по возведению во Власихе пристройки к школе № 98
Напомним, что кризис дополнительно усугубляется июльскими нововведениями, такими, как эскроу-счета, которые тоже сильно ударили по отрасли. Некоторые застройщики уже принимают решение выходить из бизнеса.
«Строительством заниматься в дальнейшем не намерен. Государственная политика в области строительства удручает – монополизация рынка, эскроу-счета… Поэтому вопросами застройки, расселения частного сектора, Генпланом, даже не собираюсь интересоваться», – рассказывал недавно «Политсибру» директор «Строительной перспективы» Андрей Комяков.
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что не только социальное строительство, но и отрасль в целом находится в кризисе. Это подтверждается актуальными данными, опубликованными на сайте крайстата, согласно которым, в нынешнем июне объем выполненных работ в сфере строительства стал на 15,2 % ниже, чем в июне прошлого года.
...Престиж профессии строителя давно уже не тот, что раньше. Ленточки на открытии новых объектов режут те, чьи заслуги в их возведении весьма сомнительны, а те, чьими руками создавались школы, больницы и детские сады, теперь стоят в стороне – на втором, а то и на третьем плане. Особенно печально наблюдать это в канун профессионального праздника – Дня строителя.