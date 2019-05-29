В Алтайском крае разразился масштабный кризис социального строительства

Аналитика 22.07.2019 7:10 985

За последнее время в Барнауле и Новоалтайске сорвалось несколько тендеров на строительство социальных объектов: в частности школы в городе-спутнике краевого центра, а также пристройки к школе во Власихе. Не менее показательна история с завершением строительства детского сада в квартале "2006а" в Барнауле. Застройщики не желают браться за возведение подобных объектов и виной тому – назревавший в течение года полномасштабный кризис, вызванный изменением законодательства в области ценообразования.

Что изменилось?

Суть изменений заключается в том, что при расчете смет строительства теперь применяются не региональные коэффициенты, а федеральные, которые гораздо ниже. Строители утверждают, что цены стали ниже даже реальной себестоимости объектов. Один из источников «Политсибру» указывал, что стоимость отдельных работ занижается иногда в два раза, а в отдельных случаях разрыв является десятикратным. Чтобы разобраться в ситуации, «Политсибру» обратился за разъяснениями к председателю Союза строителей Алтайского края Александру Мишустину.

Он пояснил, что региональные коэффициенты учитывали среднюю стоимость материалов и работ по краю, тогда как действующие в настоящий момент федеральные исходят из наиболее низкой цены, причем даже не делают поправку на стоимость доставки материала. Кроме того, ранее в расчет бралась и местная логистика, а регион был разделен на зоны, особенности которых, в свою очередь, тоже учитывались. Существует компромиссный вариант – ресурсный метод оценки стоимости строительства. Он заключается в использовании реально сложившихся в регионе цен на работы, материалы, а также логистику. Однако и этот вариант краевые власти применять не спешат.

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Позиция Минстроя

Алтайский Минстрой ссылается на федеральное законодательство и утверждает, что ничего не может сделать для изменения ситуации самостоятельно. В этом, однако же, есть определенные сомнения – ведь в соседних регионах, в которых действуют те же самые единые федеральные законы, подобных проблем, по крайней мере, настолько острых, не наблюдается. По словам Мишустина, в ведомстве существует проблема с квалификацией кадров и инициативностью руководства.

«Они ведь – власть. Как они говорят, что ничего не могут? Это их работа – добиваться, настаивать, брать на себя ответственность. А как раз ответственность-то брать никто и не хочет – боятся. Поэтому ждут указаний «сверху», а самостоятельно за решение проблем не берутся. Да и не особо, похоже, понимают серьезность этих проблем – там ведь нет именно строителей, как таковых, там – юристы, экономисты… у них совсем другой подход, другой взгляд на ситуацию. Наши предложения воспринимают как критику», – пояснил председатель Союза строителей.

В Минстрое региона утверждают, что обращались в вышестоящие органы, однако ответа не получили. Накануне, 18 июля, должно было состояться селекторное совещание при участии алтайских и федеральных чиновников строительных министерств, посвященное проблемам ценообразования при строительстве соцобъектов на Алтае. Однако, как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского Минстроя, совещание перенесено на неизвестный срок, причины не раскрывались. Стоит отметить, что первоначально оно было намечено еще на 5 июля, однако затем «сдвинулось» на 18-ое число.

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Между тем, строители предлагали создать консультативный орган, отвечавший за выработку единой позиции, однако данное предложение региональным министерством было отклонено. Также у властей не нашла поддержки инициатива введения должности профильного замгубернатора, который мог бы компетентно курировать отрасль. Распространено мнение, что нынешняя ситуация сложилась, во многом, усилиями предыдущего главы региона Александра Карлина, весьма прохладно реагировавшего на попытки лоббирования интересов строителей и допустившего приход отрасли в упадок.

Жертвы кризиса

Ранее алтайские застройщики неоднократно заявляли, что при существующем положении вещей возведением социальных объектов заниматься попросту никто не захочет и эти прогнозы сбываются на наших глазах.

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Школа в Новоалтайске за 435,5 млн рублей, отвергнутая строителями, должна была стать частью инфраструктуры многострадального ЖК «Демидов парк», увеличив его привлекательность для потенциальных покупателей. Первый этап постройки школы к 20 декабря должен быть уже завершен, однако незаинтересованность застройщиков может привести к срыву сроков и лишению финансирования в будущем. Поэтому ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Детский сад в Барнауле, в квартале 2006"а", оказался в похожей ситуации – 6 июля начался прием заявок от фирм на завершение строительства, однако ни одной подано не было. Прием заявок истекал 27 июля, однако барнаульский комитет муниципального заказа прервал конкурс досрочно. С чем это связано – не поясняется. Удалось лишь узнать, что аукцион состоится повторно. Источник «Политсибру» сообщил, что ранее заказчик заявлял о возможности пересмотреть цену в сторону повышения. Таким образом, можно предположить, что максимальная цена в новом тендере увеличится. Вопрос лишь, насколько. На прерванных торгах она составляла 123,2 млн рублей. В пятницу, 19 июля, действительно, аукцион запустили повторно, начальная цена контракта - 132,7 млн рублей.

К слову, изначально этот тендер был разыгран еще осенью 2018 года. Тогда победителем стало ООО СК "БраНс" из Новосибирска. При начальной цене лота в 129 млн рублей, победитель торгов согласился выполнить работы за 128,365 млн рублей. Однако в июне 2019 года заказчик, в связи с не выполнением работ в сроки, установленные графиком, в одностороннем порядке разорвал контракт. Между тем новосибирской компании было уже фактически уплачено 39 млн рублей за фактически произведенные работы.

Пристройка к школе во Власихе, о которой ранее писал «Политсибру», находится в аналогичном положении – там аукцион тоже объявлялся дважды. На первые торги заявок подано не было, поэтому на втором аукционе первоначальная цена увеличилась на 20 млн рублей – с 213 до 233 млн. Он должен был завершиться 23 июля, однако в настоящий момент помечен, как приостановленный.

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Напомним, что кризис дополнительно усугубляется июльскими нововведениями, такими, как эскроу-счета, которые тоже сильно ударили по отрасли. Некоторые застройщики уже принимают решение выходить из бизнеса.

«Строительством заниматься в дальнейшем не намерен. Государственная политика в области строительства удручает – монополизация рынка, эскроу-счета… Поэтому вопросами застройки, расселения частного сектора, Генпланом, даже не собираюсь интересоваться», – рассказывал недавно «Политсибру» директор «Строительной перспективы» Андрей Комяков.

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что не только социальное строительство, но и отрасль в целом находится в кризисе. Это подтверждается актуальными данными, опубликованными на сайте крайстата, согласно которым, в нынешнем июне объем выполненных работ в сфере строительства стал на 15,2 % ниже, чем в июне прошлого года.

...Престиж профессии строителя давно уже не тот, что раньше. Ленточки на открытии новых объектов режут те, чьи заслуги в их возведении весьма сомнительны, а те, чьими руками создавались школы, больницы и детские сады, теперь стоят в стороне – на втором, а то и на третьем плане. Особенно печально наблюдать это в канун профессионального праздника – Дня строителя.