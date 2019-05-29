Минстрой повысил стоимость «квадрата» в Алтайском крае

Новости 11.07.2019 8:45 156

Министерством строительства и ЖКХ РФ издан приказ об утверждении нормативной стоимости недвижимости во всех регионах страны. Согласно документу, в Алтайском крае в третьем квартале 2019 года эта сумма должна в среднем подняться с 34 038 до 34 845 рублей за один кв. м.

Интересно, что данный показатель в нашем регионе не менялся на протяжении последних нескольких кварталов. Однако, сейчас ведомство решило увеличить его во всех субъектах РФ, что связано с прогнозируемым ростом рыночных цен на фоне происходящих законодательных изменений.

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Напомним, данный норматив устанавливается министерством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств.

В Сибирском федеральном округе наиболее высокая стоимость жилья в Новосибирской области (46 129 рублей). Что касается России, то наибольший показатель традиционно в Москве (99 378 рублей), а наименьший – в Кабардино-Балкарии (29 970 рублей), пишет портал altayrealt.ru.