Пристройка к школе во Власихе обойдется бюджету Барнаула в 234 млн рублей

Накануне в Барнауле стартовал прием заявок на участие в тендере по возведению во Власихе пристройки к школе № 98. Заявки принимаются до 19 июля, сам аукцион состоится в этот же день. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок.
Обращает на себя внимание сумма контракта, составляющая 233,9 млн рублей. Обеспечение заявки составляет 11,7 млн рублей.
В сопроводительных документах указаны такие виды работ, как демонтаж и монтаж инженерных сетей, обустройство спортивной зоны, подъездов, тротуаров, озеленение территории, лифты и др.
Работы планируется завершить до декабря следующего года. В этом году предусмотрено выделение 36,7 млн рублей, в следующем – 197,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет города.
Ранее (16 мая) по данному объекту уже проводились торги, правда, на более скромную сумму – 213,6 млн рублей. Однако ни одной заявки подано не было.
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