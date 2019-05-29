Пристройка к школе во Власихе обойдется бюджету Барнаула в 234 млн рублей

Новости 12.07.2019 9:45 227

Накануне в Барнауле стартовал прием заявок на участие в тендере по возведению во Власихе пристройки к школе № 98. Заявки принимаются до 19 июля, сам аукцион состоится в этот же день. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок.

Обращает на себя внимание сумма контракта, составляющая 233,9 млн рублей. Обеспечение заявки составляет 11,7 млн рублей.

В сопроводительных документах указаны такие виды работ, как демонтаж и монтаж инженерных сетей, обустройство спортивной зоны, подъездов, тротуаров, озеленение территории, лифты и др.

Работы планируется завершить до декабря следующего года. В этом году предусмотрено выделение 36,7 млн рублей, в следующем – 197,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет города.

Ранее (16 мая) по данному объекту уже проводились торги, правда, на более скромную сумму – 213,6 млн рублей. Однако ни одной заявки подано не было.

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Как выяснил "Политсибру", в данный момент классы школы переполнены, прием новых учеников (в классы с I по V) невозможен. Сейчас там обучается около 1000 школьников. Школа стоит первой в очереди на создание пристройки, которая позволит "расселить" классы в соответствии с СанПиНами и начать прием новых учащихся.