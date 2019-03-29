КПРФ «открестилась» от участия Грудинина в губернаторской гонке на Алтае

Новости 27.03.2019 14:40 241

КПРФ не рассматривает Павла Грудинина в качестве кандидата в главы Республики Алтай. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов в беседе с Daily Storm.

«Это все их хотелки. Никаких решений по этому поводу нет. Также его в свое время делали кандидатом в губернаторы Подмосковья. Такой вопрос вообще не рассматривается, потому что партия борется за то, чтобы Павел Грудинин был депутатом Госдумы», - заявили в КПРФ.

Как писал «Политсибру», на сайте change.org пользователи сети создали петицию, в которой просят, чтобы коммунист и экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выдвинулся на пост губернатора Республики Алтай.

Напомним, 20 марта экс-глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Алтайского края Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы республики.