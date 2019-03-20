Глава Республики Алтай Александр Бердников заявил об отставке

Губернатор Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом глава региона сообщил в Facebook.

«Уважаемые земляки, дорогие друзья! В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной.

Прежде всего, я благодарен Президенту нашей страны за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми. Благодарен избирателям за поддержку на выборах в 2014 году.

Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет. Я благодарен членам своей команды за слаженную и в основном эффективную работу. Конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед. Желаю процветания Республике Алтай и ее народу. Как и прежде, готов служить и дальше своей малой Родине в любом другом качестве», - пишет Александр Бердников.