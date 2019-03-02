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Коммуниста Павла Грудинина хотят видеть главой Республики Алтай

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На сайте change.org пользователи сети собирают подписи под петицией за то, чтобы коммунист и экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выдвинулся на пост губернатора Республики Алтай.

Автор петиции Марина Сергеева восхищается тем, как Грудинин навел порядок в своем совхозе им. Ленина. По ее мнению, он сможет «вытащить» регион на «должный уровень» и решить «острую проблему безработицы, которая на данный момент касается каждого второго жителя республики».

Напомним, КПРФ хотела отдать Павлу Грудинину освободившийся после смерти нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова мандат в Госдуме, но ЦИК не позволила этого сделать.

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В начале 2019 года лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края в 2019 году. Но он этого делать не стал.

21 марта руководивший Республикой Алтай 13 лет Александр Бердников подал в отставку. В тот же день Владимир Путин назначил врио главы региона уроженца Алтайского края Олега Хорохордина. Осенью 2019 года в республике пройдут выборы губернатора.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Радио Свобода

#Грудинин #Республика Алтай