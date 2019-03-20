Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай

Новости 20.03.2019 15:53 534

Сегодня, 20 марта, президент РФ Владимир Путин провел встречу с Олегом Хорохординым, в ходе которой назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, сообщается на официальном сайте президента. Накануне Путин удовлетворил просьбу Александра Бердникова о досрочном прекращении полномочий.

Уроженец Алтайского края может возглавить соседнюю республику Новости 20.03.2019 10:44 Новым губернатором Республики Алтай может стать глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин 935

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х годов работал на различных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права, в 2002–2006 годах работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год - в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова. Кстати, в 2018 году Олег Хорохордин участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС - программы подготовки губернаторов.