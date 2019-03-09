«Промсвязьбанк» отреагировал на просьбу губернатора о спасении Иткульского спиртзавода

Новости 09.03.2019 9:30 1403

"Промсвязьбанк" готов сотрудничать с правительством Алтайского края по решению задолженности Иткульского спиртзавода. Ранее губернатор Виктор Томенко предложил создать рабочую группу для урегулирования данного вопроса.

Как следует из ответа банка, ОАО "Иткульский Спиртзавод" является поручителем по кредитному договору, заключенному "Промсвязьбанком "с ООО "ГК Кристалл-Лефортово" (является совладельцем алтайского предприятия - прим. ред.). "Во исполнение определения Лефортовского районного суда Москвы от 6 ноября 2018 года наложен арест на имущество должника в качестве обеспечительной меры. Иными кредиторами инициировано банкротство юридических лиц из ГК Кристалл-Лефортово", - говорится в сообщении.

Вместе с тем банк понимает социальную важность Иткульского спиртзавода и готов к открытому диалогу. Напомним, в настоящее время предприятие имеет долг в 140 млн рублей перед "Промсвязьбанком".

Иткульский спиртзавод - один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. За 2018 года в бюджеты всех уровней было перечислено 2,7 млрд рублей, в том числе в краевой – свыше 1 млрд рублей.