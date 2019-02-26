Работа парализована: Иткульский спиртзавод намерен сократить сотрудников на фоне предбанкротного состояния

Новости 25.02.2019 7:10 927

Иткульский спиртзавод в ближайшее время может объявить о банкротстве и уже приготовился сократить почти 200 человек. Тяжелое финансовое положение предприятия объясняется долгом в 140 млн рублей перед «Промсвязьбанком».

Директор «Иткульского спиртзавода» Андрей Широков уведомил Центр занятости населения по Зональному району о том, что на предприятии принято решение сократить 192 сотрудника. Документ есть в распоряжении «Политсибру».

Между тем «Иткульский спиртзавод» не оставляет попыток исправить положение. Так, в частности было направлено обращение в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В письме за подписью гендиректора «Иткульского спиртзавода» Алексея Шишкина говорится о том, что предприятие является ведущим производителем спиртовой и водочной продукции в Алтайском крае, а также одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Так, за 2018 года в бюджеты всех уровней было перечислено 2,7 млрд рублей, в том числе в краевой – свыше 1 млрд рублей.

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Как выяснилось, «Иткульский спиртзавод» находится в тяжелой финансовой ситуации еще с I квартала 2018 года. Это связано с банкротством компании «Статус групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» (являются совладельцами алтайского предприятия).

Год назад сообщалось, что на заводе трудоустроено 456 человек. На март прошлого года предприятие имело дебиторскую задолженность 1,5 млрд рублей, задолженность по налогам – 900 млн рублей, банковские кредиты – 700 млн рублей и поручительство за третьих лиц - 300 млн рублей. В течение года большая часть проблем усилиями акционеров была решена.

Однако в ноябре «Промсвязьбанк» подал в суд иск о взыскании с «Иткульского спиртзавода» 134 млн рублей. 4 февраля суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество предприятия в том числе и на расчетные счета. Предприятие в этой связи не может выплатить сотрудникам зарплату за январь 2019 года, а это более 10 млн рублей.

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Работа завода таким образом полностью парализована. Более того, возникла угроза принудительного взыскания долгов перед другими кредиторами. В их числе – Сбербанк (500 млн), «Восточный банк» (190 млн), ФНС (70 млн рублей), описывает текущую ситуацию на спиртзаводе руководитель предприятия.

Кроме того, невозможно заказать акцизные марки на март. Производство в следующем месяце будет остановлено, сотрудникам выдадут уведомление о простое и начнется сокращение штатов. «Иткульский спиртзавод» обратился за финансовой поддержкой к совету директоров и акционерам. В случае отказа предприятие официально объявит о банкротстве. Отметим, предприятие уже несколько раз обращалось в «Промсвязьбанк» с предложением урегулировать данный вопрос, однако понимания не встретило.

В этой связи руководство «Иткульского спиртзавода» просит губернатора помочь договориться о выплатах долга в рассрочку, чтобы спасти одного из флагманов алтайской экономики.