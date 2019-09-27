Второй подряд красноярский губернатор удостоился ордена от президента

Новости 18.02.2020 15:50 387

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Красноярского края Александра Усса орденом Александра Невского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Повод для награждения пока неизвестен, ожидаются официальные комментарии. Такой же орден в 2017 году, спустя два месяца после отставки, получил предыдущий красноярский губернатор Виктор Толоконский.

«Хочу поздравить главу региона с столь высокой наградой за особые личные заслуги. Должен сказать, что лучшая Универсиада в истории студенческих игр (а именно такую оценку нашим играм дал FISU) стала возможна благодаря личному участию Александра Викторовича»,— написал краевой министр транспорта Константин Димитров на своей странице в соцсети.

Орден Александра Невского могут получить граждане РФ, занимающие должности на государственной службе. Его вручают за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, за многолетнюю службу (не менее 20 лет) и за высокие личные достижения в различных отраслях.

Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в Иланском районе края, окончил Красноярский государственный университет. В 1993 году возглавил правовое управление администрации Красноярского края, тогда же избран в Совет Федерации. В 1995—1997 годах был заместителем главы региона Валерия Зубова. В декабре 1997-го впервые попал в заксобрание и сразу же возглавил его.

В 2002 году Александр Усс баллотировался в губернаторы от блока «Наши», но проиграл представителю «Норильского Никеля» Александру Хлопонину во втором туре, набрав 42% голосов против 48%. Но все следующие созывы заксобрания Усс оставался спикером. Осенью 2017 года Путин назначил его врио губернатора после отставки Виктора Толоконского, в 2018-м Усс выиграл выборы при поддержке «Единой России», набрав 60,19% голосов.