Второй подряд красноярский губернатор удостоился ордена от президента

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Красноярского края Александра Усса орденом Александра Невского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Повод для награждения пока неизвестен, ожидаются официальные комментарии. Такой же орден в 2017 году, спустя два месяца после отставки, получил предыдущий красноярский губернатор Виктор Толоконский.
«Хочу поздравить главу региона с столь высокой наградой за особые личные заслуги. Должен сказать, что лучшая Универсиада в истории студенческих игр (а именно такую оценку нашим играм дал FISU) стала возможна благодаря личному участию Александра Викторовича»,— написал краевой министр транспорта Константин Димитров на своей странице в соцсети.
Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в Иланском районе края, окончил Красноярский государственный университет. В 1993 году возглавил правовое управление администрации Красноярского края, тогда же избран в Совет Федерации. В 1995—1997 годах был заместителем главы региона Валерия Зубова. В декабре 1997-го впервые попал в заксобрание и сразу же возглавил его.
В 2002 году Александр Усс баллотировался в губернаторы от блока «Наши», но проиграл представителю «Норильского Никеля» Александру Хлопонину во втором туре, набрав 42% голосов против 48%. Но все следующие созывы заксобрания Усс оставался спикером. Осенью 2017 года Путин назначил его врио губернатора после отставки Виктора Толоконского, в 2018-м Усс выиграл выборы при поддержке «Единой России», набрав 60,19% голосов.
Он набрал 12 баллов. Отставание от лидеров рейтинга составило всего один балл
За какие такие заслуги наградили ? В городе смог,дышать нечем. Метро не построили. За что ?