Виктор Томенко занял седьмое место в рейтинге устойчивости глав СФО

Новости 27.09.2019 8:45 400

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место в топ-10 устойчивости глав регионов Сибирского федерального округа. Такие данные приводятся в докладе «Минченко консалтинг», который оказался в распоряжении «Политсибру».

По данным доклада, Томенко получил 12 баллов. Вместе с ним 12 баллов дали и главе Томской области Сергею Жвачкину, а вот губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин расположился на пятом месте с 13 баллами. Чем выше оценка, тем больше шансов у губернатора остаться на своем посту.

Следует заметить, что 13 баллов набрали все губернаторы СФО, занявшие позиции с первой по пятую. Лидером рейтинга оказался глава Красноярского края Александр Усс.

Как минимум два губернатора из СФО, имеют высокие шансы на отставку. Среди них коммунист Сергей Левченко (Иркутская область). Недовольство работой Левченко в федеральном центре «получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений в области», отмечается в докладе. Также угроза нависла над главой Хакасии Валентином Коноваловым.

Несмотря на то, что почти вся пятерка лидеров набрала по 13 баллов, критерии оценки отдельных параметров везде получились разные.

Также следует указать, что максимально возможно набрать 27 баллов, но ни у одного руководителя региона высшей оценки не оказалось. Больше всего набрали баллов по всей России президент Республики Чечни Рамзан Кадыров, Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и возглавляющий Забайкальский край Александр Осипов. У всех по 19 баллов.

В первом критерии, который авторы доклада назвали «Поддержка внутри Политбюро 2.0» с максимальным значением 10 баллов. Виктор Томенко получил три балла (поддержка члена Политбюро), Хорохордин – пять (прямой контакт с главой государства).

По части наличия или участия в проекте, глава Алтайского края поучил два балла – федеральный проект, в котором регион играет важную роль и один балл у губернатора Республики Алтай – большой региональный проект.

В графе экономической привлекательности и ее влияние на сохранение поста губернатора высший балл будет свидетельством отсутствия интереса к региону со стороны элитных групп. Чем меньше интерес – тем больше шансов для спокойной работы губернатора. Томенко – два балла, Хорохиодин – три балла. То есть эксперты называют Республику Алтай менее привлекательной для вхождения элит.

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Следующим пунктом указана дата вступления полномочий – чем позже вступил в должность, тем выше шансы. Хорохордин, который еще даже не провел инаугурацию, берет на балл больше – три против двух.

Очередной критерий измеряет наличие у губернатора уникального позиционирования. Именно здесь Томенко выгодно отличается. Его называют обладателем качественного нишевого позиционирования, а Хорохордин удостоился роли функционера.

Шестым пунктом главам регионов была дана оценка их политическому менеджменту. Здесь главы двух Алтаев взяли по два балла.

В разделе федеральных и региональных конфликтов, а также наличия уголовных дел, алтайские губернаторы также взяли нейтральные позиции. Только в пункте региональных конфликтов, Хорохордину была дана оценка ниже. Его конфликт с элитами в регионе оценили как расширяющийся, а региональный элитный конфликт Томенко назвали тлеющим.

Таким образом можно заметить, что глава Республики Алтай набрал свои 13 баллов за счет недавнего избрания и из-за своего якобы прямого контакта с главой государства.

Напомним, что ранее РБК привел анализ исследования популярности профилей губернаторов в Instagram, где Виктор Томенко по количеству лайков занял 20 место из 63.