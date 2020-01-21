Омские бизнесмены поддержали алтайских коллег в борьбе против «Холидея»

Бизнесмены трех сибирских регионов намерены обратиться к властям, чтобы оспорить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея» Трофима Кузнецова. Управляющий через арбитраж требует от контрагентов вернуть выплаты «Холидея» в конкурсную массу, что, по мнению коммерсантов, может привести к их банкротству.
О готовящихся обращениях Союза предпринимателей Омской области к полпреду в СФО Сергею Меняйло и омскому губернатору Александру Буркову пишет «Континент Сибирь». Поводом для обращений стали иски в арбитраж по оспариванию сделок между компаниями и банкротящимся «Холидеем», которые подает в арбитраж конкурсный управляющий Трофим Кузнецов.
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Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, в определенных законодательством сроках, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. По мнению управляющего, контрагенты, сделки с участием которых оспариваются, фактически получили деньги банкротящейся компании вне очереди, в обход других конкурсных кредиторов.
Взыскание денег приведет к последующим массовым банкротствам, закрытию предприятий-производственников в Алтайском крае и во всем сибирском регионе, уверены коммерсанты.
Обращение содержит развернутые тезисы о сговоре конкурсного управляющего с собственником сети
Юрист-консульт алтайского ТД «Алтан» Роман Толстых рассказал РБК, что готовность подключиться к оспариванию требований конкурсного управляющего также высказали новосибирские бизнесмены. Также Толстых добавил, что 1 февраля будет подана апелляция на решение суда первой инстанции.