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Омские бизнесмены поддержали алтайских коллег в борьбе против «Холидея»

Новости
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Бизнесмены трех сибирских регионов намерены обратиться к властям, чтобы оспорить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея» Трофима Кузнецова. Управляющий через арбитраж требует от контрагентов вернуть выплаты «Холидея» в конкурсную массу, что, по мнению коммерсантов, может привести к их банкротству.

О готовящихся обращениях Союза предпринимателей Омской области к полпреду в СФО Сергею Меняйло и омскому губернатору Александру Буркову пишет «Континент Сибирь». Поводом для обращений стали иски в арбитраж по оспариванию сделок между компаниями и банкротящимся «Холидеем», которые подает в арбитраж конкурсный управляющий Трофим Кузнецов.

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Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, в определенных законодательством сроках, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. По мнению управляющего, контрагенты, сделки с участием которых оспариваются, фактически получили деньги банкротящейся компании вне очереди, в обход других конкурсных кредиторов.

Ранее с коллективным обращением выступили порядка 50 поставщиков и партнеров ООО «Компания Холидей» в Алтайском крае. Ситуация та же: иски управляющего об оспаривании сделок. По данным авторов обращения, алтайских бизнесменов, суммы требований составляют от 0,5 млн до 30 млн рублей. Общая же сумма требований достигает 500 млн рублей.

Взыскание денег приведет к последующим массовым банкротствам, закрытию предприятий-производственников в Алтайском крае и во всем сибирском регионе, уверены коммерсанты.

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Юрист-консульт алтайского ТД «Алтан» Роман Толстых рассказал РБК, что готовность подключиться к оспариванию требований конкурсного управляющего также высказали новосибирские бизнесмены. Также Толстых добавил, что 1 февраля будет подана апелляция на решение суда первой инстанции.

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Автор: Политсиб.ру

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