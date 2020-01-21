Экс-поставщики «Холидея» обратились в прокуратуру и следственный комитет

Новости 23.01.2020 10:50 459

23 января бывшие поставщики банкротящегося ритейлера «Холидей» собрались в Барнауле для подписания обращения в прокуратуру и следственный комитет. Об этом сообщил гендиректор ТД «Алтан» Валерий Покорняк.

Документ содержит развернутые тезисы об уклонении конкурсного управляющего Трофима Кузнецова от принятия имущества ООО «Холидей» у собственника Николая Скороходова и незаконном сговоре этих двух лиц. Тезисы подкрепляются несколькими фактами.

Во-первых, после возбуждения дела о банкротстве, с апреля 2018 года, в материалах конкурсного производства имеются сведения о переводе Николаем Скороходовым на ООО «НСК Холди» торговых площадей, контрактов персонала и активов.

Кроме того, выручка по итогам 2017 года - 47 млрд рублей - осталась в распоряжении Скороходова и не идет на погашение требований кредиторов и расходуется по своему усмотрению. Также после открытия конкурсного производства с марта 2019 года Скороходов и ООО «НСК Холди» полностью прекратили выплаты ежемесячных арендных платежей в конкурсную массу.

Обращает на себя внимание и недоведение конкурсным управляющим любым способом содержания документации ООО "Холидей" о сделках в преддверии банкротств на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, Трофим Кузнецов так и не провел инвентаризацию имущества должника.

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Указанные сведения содержатся в дополнениях к анализу сделок и заключению о преднамеренном банкротстве и.о. конкурсного управляющего Сергея Капустникова.

«Мы не обращаемся к юрлицам, мы говорим о том, что есть два физлица: конкурсный управляющий и миллиардер Скороходов, которые ведут себя нагло, жестко и в их действиях наши специалисты усматривают состав преступления», – сообщил Валерий Покорняк.

Экс-поставщики просят правоохранителей проверить действия конкурсного управляющего Кузнецова, а так же Скороходова на предмет признаков преступлений, предусмотренных: ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).