Экс-поставщики банкротящегося «Холидея» придумали, как защититься от конкурсного управляющего

Новости 21.01.2020 18:10 481

21 января в Барнауле состоялась пресс-конференция, на которой бывшие поставщики банкротящейся сети «Холидей» обсудили вопрос защиты от судебных исков, подаваемых конкурсным управляющим ритейлера. Мероприятие также посетил председатель комитета по законодательству и праву при Алтайской торгово-промышленной палате Виталий Шляков. Функции модератора взял на себя Валерий Покорняк, генеральный директор торгового дома «Алтан».

Более 20 бывших поставщиков собрались обсудить тревожную ситуацию, в которой они оказались после начала процедуры банкротства ритейлера «Холидей». Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов подает иски с требованием признать ранее заключенные сделки «Холидея» с контрагентами незаконными и взыскать с них деньги, которые должны вернуться в общую конкурсную массу. При этом суды уже принимают решения в пользу управляющего. Это возмутило поставщиков, которые жаловались полпреду президента в СФО Сергею Меняйло и в другие органы власти, однако улучшений пока не добились.

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Особенно возмутил собравшихся тот факт, что владелец «Холидея» Николай Скороходов в настоящее время развивает другую сеть, но к этим активам Трофим Кузнецов и суд, по мнению поставщиков, не проявляют внимания.

«У Скороходова 15 млрд долга. Часть, видимо, куда-то вывел. С декабря 2017 года проводились обычные рядовые сделки. Но теперь к нам приходят и говорят: отдайте деньги, потому что ваш клиент кому-то там должен. Представьте себе: вы, например, парикмахер. Пришел к вам клиент, постригся, расплатился и ушел. А через два года приходит и говорит: «верните мне деньги, потому что я их должен был отдать кому-то другому». А теперь Скороходов развивает новую сеть. Почему не смотрят на эти активы? Кузнецов, по данным прессы, аффилирован со Сбербанком. Мы не знаем, в доле там кто или не в доле, но попахивает какой-то фигней», – заявил Покорняк.

Дальнейшее обсуждение вращалось вокруг вопроса, какие конкретно шаги можно предпринять. Поставщики требовали поддержки от исполнительной власти, аргументируя это тем, что она активно вмешивается и привлекает к ответственности бизнесменов за невыплату зарплат и налогов, а в данной ситуации прикрывается невозможностью предпринимать какие-либо действия. Однако ответа на вопрос, почему ни прокуратура, ни следственный комитет, ни ФСБ не расследуют ситуацию с возможной взаимной аффилированностью заинтересованных в деле субъектов, вывод денег со счетов «Холидея» и прочие странности, так и не прозвучало.

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Виталий Шляков заявил, что его комитет готов поддержать поставщиков.

«Мне видится необходимость объединения моральных и юридических сил. Освещение в СМИ даст повышение внимания юристов (видимо, имелись в виду судьи – прим.ред.) к делам. Мы готовы на базе комитета по законодательству и праву организовать рабочую группу. Торгово-промышленная палатка готова оказать поддержку. Перспективы есть», – сказал чиновник.

Олег Сергеев из бийской компании «Мороз» отметил, что на новую сеть Скороходова тоже подавали иск о банкротстве, но юристы компании смогли защититься, упирая на социальные последствия.

«У нас штаты небольшие, но если объединиться, то можно будет использовать тот же аргумент. Надо, чтобы первого, кто пойдет под суд, сопровождали представители ТПП», – предложил Сергеев.

Данная идея пришлась всем по вкусу. Выяснилось, что ближайший суд пройдет 28 января в отношении компании «Аврора». Туда предложено было «командировать» представителей Алтайской Торгово-промышленной палаты и группу опытных юристов, которые должны будут детально разобрать логику нападения и, соответственно, выработать тактику защиты.

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Ситуация, по словам поставщиков, острая, поскольку проигранные иски могут довести многие из компаний до закрытия. При этом рабочих мест могут лишится более 10 тысяч сотрудников. К настоящему времени рассмотрено четыре или пять дел, на очереди – еще около 30. Доля алтайских компаний среди бывших поставщиков «Холидея» точно неизвестна, но, по оценке Покорняка, может составлять около 60%.