Жители Славгорода создали петицию, чтобы им почистили дороги от снега

Славгородцы собирают подписи с требованиям к властям почистить им дороги от снега. Они адресовали документ губернатору края, мэру города и прокуратуре. Надзорное ведомство просят проверить представленные факты.
«Если побываете сейчас, хотя бы проездом, в городе Славгороде, то вы в полной мере оцените насколько могут быть они далеки от госстандартов», - пишет автор.
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Он утверждает, что снег вовремя не убрали. Мороз сделал его крепким, превратив в обледеневшую колею. Водители и пешеходы испытывают неудобства. Тротуары тоже завалены снегом, уверяет славгородец. Он считает, что такая ситуация ведет к риску роста ДТП. Заметил он и нестабильно работающие светофоры. По словам активиста, они не работают совсем, либо горят в неправильном режиме.
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