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Жители Славгорода создали петицию, чтобы им почистили дороги от снега

Новости
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Славгородцы собирают подписи с требованиям к властям почистить им дороги от снега. Они адресовали документ губернатору края, мэру города и прокуратуре. Надзорное ведомство просят проверить представленные факты.

«Если побываете сейчас, хотя бы проездом, в городе Славгороде, то вы в полной мере оцените насколько могут быть они далеки от госстандартов», - пишет автор.

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Он утверждает, что снег вовремя не убрали. Мороз сделал его крепким, превратив в обледеневшую колею. Водители и пешеходы испытывают неудобства. Тротуары тоже завалены снегом, уверяет славгородец. Он считает, что такая ситуация ведет к риску роста ДТП. Заметил он и нестабильно работающие светофоры. По словам активиста, они не работают совсем, либо горят в неправильном режиме.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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