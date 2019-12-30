В Славгороде открыли новый плавательный бассейн

Новости 27.12.2019 15:50 577

В четверг, 26 декабря в Славгороде состоялось открытие плавательного бассейна «Дельфин», который был закрыт на капительный ремонт.

Глава города Сергей Горбунов выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который по его словам, принял решение о сокращении срока выполнения работ на три года.

«Также благодарю замгубернатора Александра Лукьянова, который курировал стройку, министра спорта Алексея Перфильева, его заместителя Юрия Самсоненко, секретаря Славгородского местного отделения партии «Единая Россия» Ольгу Токмакову, и подрядчика Александра Марченко!»

В бассейне был проведен полный капремонт, была изменена вентиляция, система очистки и перелива воды, сделан теплый пол, новые душевые, раздевалки и подсобные помещения, снаружи полностью перекрыта крыша. Также изменился и фасад здания.

После открытия к своей работе приступила компания «Водный мир». Им предстоит настроить очистку и систему хлорирования воды.

В самое ближайшее время будет утвержден график работы бассейна, но уже записаны порядка 5 групп пловцов и 3 группы здоровья: боди шейпинг, аквааэробика для различных возрастов.

Ориентировочная дата начала работы 30 декабря 2019 года