Пенсионерка из Славгорода вышила картину в подарок Владимиру Путину

Новости 25.12.2019 12:45 706

Активисты ОНФ в Алтайском крае рассказали о помощи жителям региона, обратившимся на прямую линию с президентом. Помощь добровольцев и представителей властей, по последним данным, получили более 90 человек. Впрочем, жители региона обращались к президенту не только с просьбами о помощи. Пенсионерка из Славгорода Фаина Климова вышила в подарок Владимиру Путину картину.

Летом этого года от жителей Алтайского края на прямую линию с президентом поступило 10 370 обращений, сказано на сайте "фронтовиков". В рамках нового проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» общественники и представители социально ориентированных некоммерческих организаций («Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российские студенческие отряды», Ассоциация волонтерских центров) и волонтеры «серебряного» возраста к концу декабря взяли в работу более 500 обращений. По 92 обращениям были приняты меры силами добровольцев или при содействии властей.

«Основная часть обращений жителей Алтайского края касается оказания медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения, пенсионных выплат. Конечно, многие проблемы носят системный характер. Информацию о них мы передаем на федеральный уровень. Между тем новый формат работы с обращениями позволяет волонтерам и местной власти решать проблемы многих людей оперативно, не дожидаясь вмешательства президента», - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Так, Наталья Макурова из Бийска, которая воспитывает ребенка-инвалида, обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь в приобретении коляски для прогулок с сыном. В Барнауле волонтерский штаб помог обеспечить противосудорожным препаратом десятилетнего Данила Приму, страдающего ДЦП и эпилепсией. Во время прямой линии с президентом его мама рассказала о перебоях с поставками этого лекарства.

Ряд обращений находится в стадии решения. Например, обеспечение инсулиновой помпой восьмилетнего Миши Задорожного из Барнаула.

Жители Алтайского края обращались к президенту не только с просьбами о помощи. Пенсионерка Фаина Климова вышила в подарок Владимиру Путину картину. Она вручила ее представителям ОНФ, которые обещали передать подарок адресату.