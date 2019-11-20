Похищение, изнасилование, кража: барнаулец получил 10 лет колонии за «букет» преступлений

23-летний барнаулец признан виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении двух девушек. Всего он был осужден более чем по 10 статьям УК РФ.
В их числе - незаконное лишение свободы с применением насилия, изнасилование, умышленное причинение вреда средней тяжести, похищение человека, кража, принуждению к даче ложных показаний, передает региональный следком.
Установлено, что весной 2017 года осужденный познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через некоторое время стал жить. На протяжении всего времени мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка. Так, в один из дней он насильно поместил сожительницу в багажник автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу девушки автомобильный трос, он сел за руль и продолжил движение, волоча подругу по земле.
Подельницам грозит наказание до 12 лет лишения свободы
Несколько раз потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением в полицию, но сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, однако мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.
Кроме того, выявлены несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые осужденный совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.
Суд признал жителя Алтайского края виновным в убийстве бывшей жены и других преступлениях
По результатам экспертизы осужденный признан вменяемым, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности.
В ходе расследования барнаулец вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.