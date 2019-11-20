Похищение, изнасилование, кража: барнаулец получил 10 лет колонии за «букет» преступлений

Новости 25.12.2019 8:15 602

23-летний барнаулец признан виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении двух девушек. Всего он был осужден более чем по 10 статьям УК РФ.

В их числе - незаконное лишение свободы с применением насилия, изнасилование, умышленное причинение вреда средней тяжести, похищение человека, кража, принуждению к даче ложных показаний, передает региональный следком.

Установлено, что весной 2017 года осужденный познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через некоторое время стал жить. На протяжении всего времени мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка. Так, в один из дней он насильно поместил сожительницу в багажник автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу девушки автомобильный трос, он сел за руль и продолжил движение, волоча подругу по земле.

Четырех жительниц Алтая обвинили в истязании женщины Новости 20.11.2019 17:50 Подельницам грозит наказание до 12 лет лишения свободы 940

Несколько раз потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением в полицию, но сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, однако мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.

Кроме того, выявлены несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые осужденный совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.

Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство бывшей жены Новости 04.06.2019 15:35 Суд признал жителя Алтайского края виновным в убийстве бывшей жены и других преступлениях 230

По результатам экспертизы осужденный признан вменяемым, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности.

В ходе расследования барнаулец вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.

Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взысканы 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба, причиненного бывшей сожительнице. Приговор вступил в законную силу.