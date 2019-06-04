Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство бывшей жены

Новости 04.06.2019 15:35 94

Суд признал жителя Алтайского края виновным в убийстве бывшей жены и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как выяснилось, мужчина с 19 лет периодически отбывал наказание за преступления имущественного характера. В 2009 году он по переписке познакомился с 19-летней девушкой из Барнаула, а после освобождения в 2012 году женился на ней. В 2014 году мужчину снова приговорили к лишению свободы и жена с ним развелась.

В 2017 году рецидивист освободился и продолжил совершать преступления (кража денег, похищение телефона). Общение с бывшей женой он возобновил, однако осенью они поссорились. Тогда преступник избил женщину, проткнул ножницами ладонь, а также украл деньги и украшения.

7 января 2018 года он вновь пришел в гости к бывшей жене, где между ними вновь вспыхнул конфликт. Преступник избил женщину табуреткой, после чего она скончалась.

Суд признал рецидивиста виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.